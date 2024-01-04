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ارتفاع أسعار النفط وسط المخاوف حيال إمدادات الشرق الأوسط

1/4/2024 4:47:51 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 كانون الثاني (بترا)- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، لتواصل تحقيق مكاسب حادة من الجلسة السابقة وسط المخاوف حيال إمدادات الشرق الأوسط في أعقاب توقف الإنتاج بحقل الشرارة الليبي، وتصاعد التوتر بسبب حرب إسرائيل على قطاع غزة.
ووفقا لوكالة "رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا بما يعادل 0.42 بالمئة إلى 78.58 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتا أو 0.55 بالمئة إلى 73.10 دولار.
وارتفع كلا الخامين القياسيين أمس الأربعاء، نحو 3 بالمئة عند التسوية في أول ارتفاع منذ خمسة أيام، وشهد الخام الأميركي أكبر زيادة يومية بالنسبة المئوية منذ منتصف تشرين الثاني الماضي.
--(بترا)
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04/01/2024 09:07:09

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