شهداء وجرحى في القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 4 كانون الثاني (بترا)- استشهد 20 فلسطينيا على الأقل جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته المتواصل على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة فجر اليوم والليلة الماضية، مع دخول العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر يومه الـ90 .

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن طيران الاحتلال شن سلسلة غارات استهدفت مسجد الخلفاء غربي خان يونس، ومحيط مستشفى ناصر، ومنازل عدة تؤوي نازحين، ما أسفر عن استشهاد 20 فلسطينيا على الأقل وإصابة آخرين.

كما استشهد 4 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال لمنزل في مخيم دير البلح وسط قطاع غزة، فيما قصف طيران الاحتلال منزلا بالقرب من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى.

واستهدف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين قرب مسجد عائشة في حي السلام شرقي رفح جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين.

كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال لمنزل بمنطقة السوارحة غرب النصيرات وسط القطاع، بالتزامن مع سلسلة غارات عنيفة على مخيم النصيرات.

وشن طيران الاحتلال ومدفعيته سلسلة غارات عنيفة على مناطق شمال قطاع غزة، أسفرت عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

من جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصفها المدفعي لعدة منازل وأماكن في المنطقة المحيطة بمستشفى الأمل ومقر الجمعية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى تساقط الشظايا قرب مركز الإسعاف ومقر المستشفى.

واضافت الجمعية في بيان، أن "الاستهداف المدفعي العنيف يتزايد في محيط مستشفى الأمل على بعد أقل من مئة متر عن مبنى المستشفى".

وتابعت أن "هذه الانتهاكات تتواصل بعد استهدافها أمس وبشكل مباشر للطابقين الثامن والسابع لمقر الجمعية الذي يأوي آلاف النازحين، الأمر الذي أدى إلى استشهاد خمسة من النازحين من بينهم رضيع لا يتجاوز عمره خمسة أيام وإصابة ثلاثة آخرين".

وأشارت إلى استهداف الاحتلال برج الإرسال الخاص بالجمعية، الأمر الذي يعرقل عمل طواقم الإسعاف لاسيما في ظل انقطاع جميع وسائل الاتصال عن مدينة خان يونس.

وارتفع عدد الشهداء من جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول، إلى أكثر من 22.313 شهيد، بينهم 9600 طفل و6750 امرأة على الأقل، بالإضافة إلى 7000 مفقود، وأكثر من 57,200 جريح، وفق وزارة الصحة في غزة.

--(بترا)

رصد/أغ / س س

04/01/2024 08:55:08