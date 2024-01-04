انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية 550 نقطة

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية 550 نقطة
التاريخ
1/4/2024 4:47:48 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 4 كانون الثاني (بترا)- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية نحو 550 نقطة، فيما ارتفع سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) إلى 73 دولارا للبرميل الواحد.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي أمس الأربعاء 284 نقطة ليصل إلى 37430 نقطة، فيما انخفض مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 173 نقطة ليصل إلى 14592 نقطة.
وانخفض مؤشر (S&P500) نحو 38 نقطة ليصل إلى 4704 نقطة، وانخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 53 نقطة ليصل إلى 1959 نقطةـ
--(بترا)
م د/ف ج
04/01/2024 07:32:53
MENAFN04012024000117011021ID1107683806
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