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انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية 550 نقطة

1/4/2024 4:47:48 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 4 كانون الثاني (بترا)- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية نحو 550 نقطة، فيما ارتفع سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) إلى 73 دولارا للبرميل الواحد.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي أمس الأربعاء 284 نقطة ليصل إلى 37430 نقطة، فيما انخفض مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 173 نقطة ليصل إلى 14592 نقطة.
وانخفض مؤشر (S&P500) نحو 38 نقطة ليصل إلى 4704 نقطة، وانخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 53 نقطة ليصل إلى 1959 نقطةـ
--(بترا)
م د/ف ج
04/01/2024 07:32:53

MENAFN04012024000117011021ID1107683806

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