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وزير الخارجية الأميركي يبدأ اليوم جولة شرق أوسطية تشمل إسرائيل

1/4/2024 4:47:44 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 4 كانون الثاني (بترا)- يبدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مساء اليوم الخميس، جولة شرق أوسطية جديدة، تشمل إسرائيل، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع نطاق الحرب العداونية التي تشنها إسرائيل على غزة.
ونقلت واشنطن بوست، عن مسؤول أميركي قوله لوكالات أنباء عاليمة "إن بلينكن سيغادر الولايات المتحدة مساء الخميس في رحلة تشمل إسرائيل ومحطات عديدة أخرى في الشرق الأوسط".
ورفض المسؤول إعطاء المزيد من التفاصيل حول الجدول الزمني المحدد لهذه الرحلة ومحطاتها.
وستكون هذه الزيارة الرسمية الخامسة لبلينكن إلى إسرائيل، والرابعة له في المنطقة منذ عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
ف ج
04/01/2024 07:28:40

MENAFN04012024000117011021ID1107683804

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