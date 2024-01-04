وزير الخارجية الأميركي يبدأ اليوم جولة شرق أوسطية تشمل إسرائيل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 4 كانون الثاني (بترا)- يبدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مساء اليوم الخميس، جولة شرق أوسطية جديدة، تشمل إسرائيل، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع نطاق الحرب العداونية التي تشنها إسرائيل على غزة.
ونقلت واشنطن بوست، عن مسؤول أميركي قوله لوكالات أنباء عاليمة "إن بلينكن سيغادر الولايات المتحدة مساء الخميس في رحلة تشمل إسرائيل ومحطات عديدة أخرى في الشرق الأوسط".
ورفض المسؤول إعطاء المزيد من التفاصيل حول الجدول الزمني المحدد لهذه الرحلة ومحطاتها.
وستكون هذه الزيارة الرسمية الخامسة لبلينكن إلى إسرائيل، والرابعة له في المنطقة منذ عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
ف ج
04/01/2024 07:28:40
MENAFN04012024000117011021ID1107683804
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