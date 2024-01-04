مصطفى كامل يكشف كواليس عودته للسينما بفيلم من بطولته وقصته

MENAFN - Youm7) حل نجوم فيلم " نور الريس " ضيوفا على تليفزيون اليوم السابع "في لقاء خاص قدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله، وضم اللقاء أبطال الفيلم النجوم عمرو عبد الجليل ومصطفى كاملومحمد سليمان داخل كواليس العمل.قال الفنان مصطفى كامل خلال اللقاء إنه عرض قصة الفيلم على الكاتب محمد سمير مبروك ليتولى كتابة السيناريو والحوار واجتمعا سويا فترة طويلة حتى نجحا في الانتهاء من الكتابة .وأضاف مصطفي كامل، أنه اهتم بكل تفاصيل الفيلم حتى يستطيع أن يدخل منازل كل الجمهور دون خجللافتا إلى أنه يجسد شخصية نور الريس وهى شخصية من الحياة الاجتماعية التي تواجه العديد من الصعوبات الحياتية العادية.لقاء مصطفى كامل والزميل عادل عبد الله

وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، وأعضاء مجلس الإدارة، قد قدمت العزاء للفنانة الفنانة

لطيفة

في وفاة والدتها التي رحلت بعد صراع مع المرض، وذلك في بيان جاء كالتالي: "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلتها وذويها بأصدق التعازي، سائلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".

وأعلنت النجمة لطيفة وفاة والدتها بعد صراع كبير مع المرض، وعلقت على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي.







