مصطفى كامل يكشف كواليس عودته للسينما بفيلم من بطولته وقصته

(MENAFN
- Youm7) حل نجوم فيلم " نور الريس " ضيوفا على تليفزيون اليوم السابع "
في لقاء خاص قدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله، وضم اللقاء أبطال الفيلم النجوم عمرو عبد الجليل ومصطفى كامل
ومحمد سليمان داخل كواليس العمل.
قال الفنان مصطفى كامل خلال اللقاء إنه عرض قصة الفيلم على الكاتب محمد سمير مبروك ليتولى كتابة السيناريو والحوار واجتمعا سويا فترة طويلة حتى نجحا في الانتهاء من الكتابة .
وأضاف مصطفي كامل، أنه اهتم بكل تفاصيل الفيلم حتى يستطيع أن يدخل منازل كل الجمهور دون خجل
لافتا إلى أنه يجسد شخصية نور الريس وهى شخصية من الحياة الاجتماعية التي تواجه العديد من الصعوبات الحياتية العادية.
لقاء مصطفى كامل والزميل عادل عبد الله
وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، وأعضاء مجلس الإدارة، قد قدمت العزاء للفنانة الفنانة
لطيفة
في وفاة والدتها التي رحلت بعد صراع مع المرض، وذلك في بيان جاء كالتالي: "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلتها وذويها بأصدق التعازي، سائلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".
وأعلنت النجمة لطيفة وفاة والدتها بعد صراع كبير مع المرض، وعلقت على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي.
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