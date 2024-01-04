كنت نويالك على نية سودا.. جملة قالتها أم كلثوم لسهير زكي.. اعرف القصة

MENAFN - Youm7) من أشهر راقصات مصر الفنانةسهير زكيالتي يمر اليوم ذكرى ميلادها فهي مواليد 4 يناير عام 1945، وهي أول من رقص على انغام وكلمات وأغاني كوكب الشرق الست أم كلثوم.

سهير زكى من نفس المحافظة التي ولدت فيها كوكب الشرق وهي محافظة الدقهلية وبالتحديد ولدت في مدينة المنصورة، ثم سافرت إلى الإسكندرية حيث عرفت الشهرة ثم اتجهت إلى القاهرة ورقصت في برنامج أضواء المسرح وفي أماكن السهر.





سهير زكي .. راقصة الزعماء والملوك وأول من رقصت على أغاني كوكب الشرق .. اليوم عيد ميلادها





تحولت سهير زكي في فترة الستينات لأشهر راقصة، وشاركت في أكثر من خمسين فيلما كراقصة وممثلة، منها : للنساء فقط ، ثمن الحب ، نهي الحياة ، رجال في المصيدة ، أنا وهو وهي ، حكاية جواز ، تجيبها كده تجيلها كده هي كده ، ألو أنا القطة ، كيف تتخلص من زوجتك ، وبالوالدين إحسانا ، عذراء ولكن ، وغيرها من الأفلام .



سهير زكي لقبت بعدة ألقاب منها راقصة الزعماء والملوك لأنها رقصت في حفلات زفاف جميع أبناء الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كما رقصت أمام الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، والرئيس التونسي الحبيب بورقيبة، كما رقصت في حضور شاه إيران السابق، كما زارت موسكو بدعوة من الجنرال أندري غريتشكو وزير الدفاع السوفيتى إبان حكم الرئيس بريجينيف.

ولها قصة من أم كلثوم حينما رقصت علي أغنيتها " ألف ليلة وليلة " وحينما علمت الست بذلك استدعت الموسيقار بليغ حمدي وقالت له : "شوفلي الراقصة اللي بترقص علي ألحانك

دي، وأمنعها بأي وسيلة" ، وبالفعل ذهب بليغ للمكان الذي ترقص فيه لمنع هذا الأمر، لكنه منح نفسه فرصة لمشاهدة هذه الراقصة التي كانت وقتها حققت بعضا من الشهرة والانتشار، وأعجب بليغ بأداء سهير زكي، لكنه لم يلتق بها في هذه الليلة، وأخبر أم كلثوم بالأمر، التي غضبت أيضا، لكن استطاع بليغ تهدئتها وطلب منها أن تشاهد هذه الراقصة أولا، لتذهب كوكب الشرق إلى المكان التي تقدم فيه سهير رقصاتها بشكل يومي، لتفاجأ بأداء مختلف من راقصة ذات ملامح جميلة، لتلتقي كوكب الشرق بعدها بسهير زكي وتقول جملتها الشهيرة : "كنت نويالك على نية سودا بس بعد لما شوفتك غيرت رأيي" .











