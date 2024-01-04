تعرف على أشهر 3 مسرحيات للكاتب العبثي المتمرد ألبير كامو.. فى ذكرى رحيله

MENAFN - Youm7) " لا أبغض العالم الذي أعيش فيه ولكن أشعر بأنني متضامن مع الذين يتعذبون فيه " هذه الجملة هي ملخص فلسفة وفكر الكاتب ألبير كامو الذي يتزامن اليوم 4 يناير مع ذكري رحيله فقد رحل عام 1960 في فرنسا أثر حادث سيارة .

ألبير كامو لم يكن كاتبا روائيا ومسرحيا فقط لكنه كان فيلسوفا، وحتي مسرحياته ورواياته تزخر بالفلسفة وفكره في الوجود والحب والموت والثورة والمقاومة والحرية، ونال من خلال كتاباته جائزة نوبل، وفيما يخص كتباته المسرحية فاشهرها ثلاث مسرحيات هي : ( كاليجولا ، سوء تفاهم ، العادلون أو الحصار )، وله عدد من الروايات تحولت لأعمال مسرحية وفنية منها " الغريب ، الطاعون ، الإنسان المتمرد ، إسطورة سيزيف ) وكتب رواية هي الرجل السعيد وهي سيرة ذاتية عن حياته في الجزائر فقد عاش هناك فترة وهو أصلا من مواليد الجزائر في قرية الذرعان في أقصي شرق الجزائر .

ألبير كامو عاش حياة معدمة فقيرة في حي بلكور في الجزائر العاصمة، وكان لهذه الحياة تأثير كبير في كتاباته والمنحى الذي اخذته حياته، وحينما أصيب بمرض السل في سن السابعة عشرة، اضطر لترك ممارسة كرة القدم وقال جملته الشهيرة : كل ما اعرفه عن الأخلاق، أدين به لكرة القدم .

ومن أشهر أقواله : إن مهمتي ليست أن أغير العالم فأنا لم أعط من الفضائل ما يسمح لي ببلوغ هذه الغاية، ولكنني أحاول أن أدافع عن بعض القيم، التي بدونها تصبح الحياة غير جديرة بأن نحياها ويصبح الإنسان غير جدير بالاحترام.







