Thursday, 04 January 2024 02:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ما أجمل الشهداء أوبريت لداود حسين تخليدا لشهداء غزة

1/4/2024 4:47:21 AM
(MENAFN- Youm7) يستعد الفنان "داود حسين " لإطلاق أوبريت جديد في السابع من يناير الحالي بمناسبة ذكرى مرور ثلاثة أشهر للحرب الصهيونية على غزة دعما لصمود وتضحيات أهالي غزة المستمرة حتى هذه اللحظة، ويحمل العمل الفني اسم "ما أجمل الشهداء" من فكرة وإخراج "علي أحمد" ويعد هذا العمل الفني الثاني الذي يجمعهما استكمالا للعمل الأول الذي تم إطلاقه في نوفمبر الماضي بعنوان "احنا معاكم" دعما لأطفال غزة .



يأتي العمل الجديد مواساة ودعما لأهالي الشهداء في فلسطين وتخليدا لذكرى الشهداء الأبرار وتضحياتهم الكبيرة لأجل الكرامة والحرية، والعمل من كلمات الشاعر البحريني "علوي الغريفي"، وإنشاد "محمد الكاظمي"، كما تولى الهندسة الصوتية والموسيقى المهندس "حسام يسري".



جرى تصوير مشاهد الأوبريت في جزيرة فيلكا على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من خمسين ممثل لرسم المشاهد الحقيقية للحياة في غزة أثناء الحرب الجارية، إلى جانب فريق كبير من المحترفين في الإنتاج والإخراج والتصوير بأحدث الكاميرات والتقنيات الإنتاجية.



و أكد المخرج "علي أحمد" على توظيف رسالة الفن الإنسانية لدعم القضية الفلسطينية ومعاناة الأبرياء في غزة، قائلا: "تشرفت بالعمل مع القدير داود حسين لتقديم رسالة من القلب الى أطفال غزة في عملنا الأول، وشعرنا بعد مرور شهرعلى نجاح العمل واستمرار المعاناة في غزة بالحاجة إلى تقديم عمل جديد يواكب هذه التضحيات المستمرة لتعزيز الدعم والاستمرار في الوقوف إلى جانب أهلنا في فلسطين".



وتمنى أن يواسي العمل الجديد البيوت المنكوبة لأهلنا في فلسطين حيث لا يكاد بيت في غزة اليوم يخلو من وجود الشهداء، مشيرا إلى أن مضمون الأوبريت يحتوي على مشاهد ترسم صورة الشهداء في أذهان المشاهدين وتتضمن شخصيات محورية تركت ذاكرة مؤلمة في نفوس الناس مثل الطفلة الشهيدة "ريم" التي عرفت بروح الروح وأسرة الصحفي "وائل الدحدوح" بالإضافة إلى الطبيب الذي استشهد وهو على رأس عمله، متمنيا أن يساهم هذا العمل في تخليد وتكريم كل التضحيات بمعانيها السامية.














MENAFN04012024000132011024ID1107683800

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث