هل ترضخ غادة عادل للتهديد وتترافع فى قضية المنباوى بـ مسلسل حالة خاصة؟

MENAFN - Youm7) شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل حالة خاصة ، الكثير من الأحداث المهمة وهي بداية المحامين المتدربين في مكتب أشهر محامية وتدعى أمانى النجار "غادة عادل" العمل على القضية الأولى لهم و محاوله حلها وهم نديم " طه دسوقى " و رام الله " هاجر السراج" و ندى " لينا إيهاب" و يوسف " على السباعى " وعز " حسن أبو الروس"، وأكدت أمانى النجار " غادة عادل" لهما عدم الاستهانة بالقضية الأولى و أن لا يوجد قضية سهلة و قضية صعب.

ويذهب رجل الأعمال أحمد المنباوى "حمدى هيكل" لأمانى النجار المكتب ليطلبها أن تمسك قضية كبيرة له لكن تبلغه أن

ذو مشاكل و أنها تصفية حسابات وترفض ويهددها اذا لم تمسك القضية، و يأتي بفتاة لتوقع زوجها ياسر " أحمد طارق" ويصور لها ويرسل الفيديو لها، لذلك هل ترضخ غادة عادل للتهديد وتترافع عن قضية المنباوى، هذا ما ستكشفه أحداث الحلقة الثالثة من المسلسل ؟

و مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل من

بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، و نبيل على ماهر،

لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

ويقدم الموسيقار هاني شنودة الموسيقى التصويرية فى المسلسل حيث قال شنودة لـ"اليوم السابع" أنه ينتظر مشاهدة مسلسل "حالة خاصة" على Watch it لأنه يقدم فيه الموسيقى التصويرية وكذلك موسيقى 4 أغاني لفرقة المصريين، ليسجل العمل عودة الموسيقار الكبير لوضع الموسيقى التصويرية للأعمال الفنية بعد غياب.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.







