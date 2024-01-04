طريقة عمل طاجن لحمة الرأس بالبصل المكرمل في مطبخك

(MENAFN
- Youm7)
تعتبر لحمة الرأس من
أفضل القطع المفضلة عند الكثيرين، ويمكن تناولها بأكثر من طريقة، لذا يستعرض" اليوم السابع "خلال السطور التالية طريقة عمل طاجن لحمة الراس بالبصل المكرمل على طريقة الشيف مي صيام بمكونات في منزلك.
طاجن لحمة في الفرن
طريقة عمل طاجن لحمة الرأس بالبصل المكرمل : المكونات :
لحم رأس على حسب الرغبة
3ملاعق كبيرة زبد لين
نصف كيلو من البصل
نصف ملعقة
فلفل أسود
ملعقة كبيرة من السكر
ربع كوب صغير من الزيت
ملح حسب الرغبة
ربع كوب من عصير الطماطم
طريقة تحضير لحمة الرأس بالبصل المكرمل :
حضري مقلاة على النار
ثم قومي بوضع الزبدة والزيت على نار متوسطة ويقلب لمدة دقيقتين حتى يمتزج الزبد والزيت
ثم ضيفي البصل إلى المقلاة وانتظري دقائق ثم ضيفي اللحم
ثم ضيفي
الملح ويقلب
بشكل جيد
ثم ضيفي السكر مع الاستمرار في التقليب حتى يتغير لون البصل ويصبح لونه ذهبيًا، ثم ارفعي المقلاة من على النار
ثم حضري طاجن ، وضعي البصل في مع اللحمة ثم قومي بوضع القليل من الماء وعصير الطماطم
ويدخل الفرن لحين تمام السواء
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