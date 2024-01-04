طريقة عمل طاجن لحمة الرأس بالبصل المكرمل في مطبخك

تعتبر لحمة الرأس من

أفضل القطع المفضلة عند الكثيرين، ويمكن تناولها بأكثر من طريقة، لذا يستعرض" اليوم السابع "خلال السطور التالية طريقة عمل طاجن لحمة الراس بالبصل المكرمل على طريقة الشيف مي صيام بمكونات في منزلك.





طاجن لحمة في الفرن





طريقة عمل طاجن لحمة الرأس بالبصل المكرمل : المكونات :



لحم رأس على حسب الرغبة

3ملاعق كبيرة زبد لين

نصف كيلو من البصل

نصف ملعقة

فلفل أسود

ملعقة كبيرة من السكر

ربع كوب صغير من الزيت

ملح حسب الرغبة



ربع كوب من عصير الطماطم

طريقة تحضير لحمة الرأس بالبصل المكرمل :

حضري مقلاة على النار

ثم قومي بوضع الزبدة والزيت على نار متوسطة ويقلب لمدة دقيقتين حتى يمتزج الزبد والزيت

ثم ضيفي البصل إلى المقلاة وانتظري دقائق ثم ضيفي اللحم

ثم ضيفي

الملح ويقلب

بشكل جيد

ثم ضيفي السكر مع الاستمرار في التقليب حتى يتغير لون البصل ويصبح لونه ذهبيًا، ثم ارفعي المقلاة من على النار



ثم حضري طاجن ، وضعي البصل في مع اللحمة ثم قومي بوضع القليل من الماء وعصير الطماطم

ويدخل الفرن لحين تمام السواء











