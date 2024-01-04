عشان توفري وقتك وجهدك.. 5 حيل بسيطة تساعدك في أعمالك المنزلية

(MENAFN
- Youm7) مسئولية ترتيب المنز ونظافته مهمة في استقرار الحياة وجعلها هادئة، وتأخذ الأعمال المنزلية وقتا ومجهودا تتسبب في إنشاء خلافات بين الأزواج، ويصل في بعض الوقت إلى استهلاك الكثير من المال، ولكن من خلال ما نشره موقع"
realsimple
"توجد خطوات بسيطة وسهلة تساهم في العناية بالمنزل وجعله مرتب لأطول وقت وهي:
غسل الأطباق
غسل الأطباق يستغل وقت كثيرا لإنهائه حتى في وجود غسالة الأطباق، ولكن لجعل الأمر سهلا قومي بملء وعاء به مياه ساخنة
وضعي فيه الأدوات التي تستغليها وقت الطهي للتخلص من الدهون سريعا، هذه الخطوة تساهم في سرعة وضعهم داخل غسالة الأطباق.
غسل الأطباق
فصل الملابس
من الخطوات التي تسهل عملية فرز الملابس لوضعها في الغسالة، هو وضع سلتين واحدة للألوان الفاتحة والأخرى للألوان الداكنة، هذا الأمر يسهل الوقت في عملية غسل الملابس.
غسل الملابس
تنظيف المرحاض
من الخطوات التي تجعل المرحاض دائما نظيفا هو تقسيم تنظيفه إلى أيام في يوم تتولى تنظيف المرايات، ويوم آخر تنظيف الحوض، ثم يوم للمرحاض، بذلك يكون تنظيفه عمليه سهله لأتأخذ وقت كثيرا.
مرحاض نظيف
المكنسة الكهربائية
من الطرق المميزة وضع قطن مبلل بزيوت عطرية داخل علبة الغبار الخاصة بالمكنسة، وهي مفيدة في نشرة رائحة عطرية في المكان التي تقوم بتنظيفه وأيضا ينجذب الفتات والتراب إلى الزيت بسهولة مما يجعل الكنس سهلا ولا يستغرق وقت.
التسوق
من الأعمال المنزلية الأكثر استعمالا للوقت هو التسوق، وخاصة إذا كان الأمر غير مخطط للمنتجات الغذائية أو غيرها التي ستشتريها، ولكن لجعل عملية التسوق سهلة قوم بتحديد وتدوين ما أنت بحاجة إليه، إذا متاح عمليات التوصيل إلى المنازل استغل ذلك، سيوفر الكثير من الوقت.
التسوق
MENAFN04012024000132011024ID1107683797
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.