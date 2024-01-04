عشان توفري وقتك وجهدك.. 5 حيل بسيطة تساعدك في أعمالك المنزلية

MENAFN - Youm7) مسئولية ترتيب المنز ونظافته مهمة في استقرار الحياة وجعلها هادئة، وتأخذ الأعمال المنزلية وقتا ومجهودا تتسبب في إنشاء خلافات بين الأزواج، ويصل في بعض الوقت إلى استهلاك الكثير من المال، ولكن من خلال ما نشره موقع"realsimple"توجد خطوات بسيطة وسهلة تساهم في العناية بالمنزل وجعله مرتب لأطول وقت وهي:





غسل الأطباق

غسل الأطباق يستغل وقت كثيرا لإنهائه حتى في وجود غسالة الأطباق، ولكن لجعل الأمر سهلا قومي بملء وعاء به مياه ساخنة

وضعي فيه الأدوات التي تستغليها وقت الطهي للتخلص من الدهون سريعا، هذه الخطوة تساهم في سرعة وضعهم داخل غسالة الأطباق.

غسل الأطباق





فصل الملابس

من الخطوات التي تسهل عملية فرز الملابس لوضعها في الغسالة، هو وضع سلتين واحدة للألوان الفاتحة والأخرى للألوان الداكنة، هذا الأمر يسهل الوقت في عملية غسل الملابس.





غسل الملابس





تنظيف المرحاض

من الخطوات التي تجعل المرحاض دائما نظيفا هو تقسيم تنظيفه إلى أيام في يوم تتولى تنظيف المرايات، ويوم آخر تنظيف الحوض، ثم يوم للمرحاض، بذلك يكون تنظيفه عمليه سهله لأتأخذ وقت كثيرا.

مرحاض نظيف





المكنسة الكهربائية

من الطرق المميزة وضع قطن مبلل بزيوت عطرية داخل علبة الغبار الخاصة بالمكنسة، وهي مفيدة في نشرة رائحة عطرية في المكان التي تقوم بتنظيفه وأيضا ينجذب الفتات والتراب إلى الزيت بسهولة مما يجعل الكنس سهلا ولا يستغرق وقت.





التسوق

من الأعمال المنزلية الأكثر استعمالا للوقت هو التسوق، وخاصة إذا كان الأمر غير مخطط للمنتجات الغذائية أو غيرها التي ستشتريها، ولكن لجعل عملية التسوق سهلة قوم بتحديد وتدوين ما أنت بحاجة إليه، إذا متاح عمليات التوصيل إلى المنازل استغل ذلك، سيوفر الكثير من الوقت.





التسوق



















