اليوم العالمي للتنويم المغناطيسي.. ما أصله التاريخى وفوائده؟

MENAFN - Youm7) عندما يتحدث شخص ما عن التنويم المغناطيسى يتبادر إلى الذهن مشهد سينمائى لطبيب وهو يحمل بيده بندول ويطلب من المريض أن يركز مع حركة البندول يميناً ويساراً، حتى يصبح الأخير في حالة تنويم مغناطيسى، ولكن هل هذا هو ممارسة التنويم المغناطيسى وماهى فوائده، هذا مانعرفه في التقرير، بمناسبة اليوم العالمي للتنويم المغناطيسي، وفقاً لما ذكره موقع " hindustantimes".





تاريخ التنويم المغناطيسي

يعود أصل التنويم المغناطيسي إلى عام 1770 عندما بدأ الطبيب الألماني فرانز ميسمر في استخدامه لعلاج مرضاه في فيينا وباريس، و بدأ أطباء آخرون أيضًا يمارسون طريقته، والتى فهمها البعض بأنها نوع من السحر أو التنجيم، ولكن أعاد الجراح الاسكتلندي جيمس برايد إحيائها ووصفها بأنها "التنويم المغناطيسي" .

مشهد سينمائى عن التنويم المغناطيسى





ماذا يحدث للشخص عندما يتم تنويمه مغناطيسيا؟

يكون الشخص في حالة عالية من التركيز، وهو تحت إشراف منوم مغناطيسي معتمد، و يقوم الطبيب أو المعالج بإدخال تغييرات إيجابية في الذكريات والأحاسيس والأفكار والسلوكيات عن طريق التحدث مع المريض مما يساعده على التعامل مع ذكرياته أو الصدمات التي واجهته في حياته.

تنويم مغناطيسى





ما فوائد التنويم المغناطيسي؟

يساعد التنويم المغناطيسي في التعامل مع الألم المزمن أو التحكم في الألم الناتج أثناء العمليات الجراحية، كما يساعد في تخفيف التوتر والقلق وكذلك الأرق.

يمكن أن يساعد التنويم المغناطيسي بالتغلب على الخو .





هل التنويم المغناطيسي آمن ؟

يمكن أن يتسبب التنويم المغناطيسي في بعض الحالات النادرة آثار جانبية مثل القلق والنعاس والدوخة، لذلك يجب أن يمارسه طبيب معتمد كما لا يفضل ممارسته على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية مثل الفصام والهلوسة .



