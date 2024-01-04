A Cold Spell لماكس ليونارد.. استكشاف لكيفية تشكيل الجليد للوجود البشري

MENAFN - Youm7) في عام 1946، توصل عالم الغلاف الجوي الشاب برنارد فونيجوت إلى اكتشاف مهم فقد ثبت بالفعل أنه يمكن جعل السحب تنتج الثلج أو المطر عن طريق "زرعها" بالثلج الجاف، لكن فونيجت أثبت أنه يمكن تحقيق تأثير أكثر دراماتيكية واستمرارية باستخدام يوديد الفضة وفي العام التالي، شجع شقيقه الأصغر المكافح على الانضمام إلى نفس المختبر، ليس كعالم ولكن كمؤلف، وبعد مرور ما يقرب من 20 عامًا، نشر كيرت فونيجت روايته الساخرة "مهد القطة"، المستوحاة مما رآه، حيث يطلق طاغية شكلًا اصطناعيًا من الجليد ("الجليد تسعة") يتسبب في تجميد أي ماء يلمسه على الفور.

وفى كتابه A Cold Spell يتناول ماكس ليونارد تاريخ الجليد بدءًا من العصر الجليدي الأخير إلى عصر الأنثروبوسين بالإضافة إلى مكانته "في الخيال الشعبي، وكيف ألهم الأدب والشعر، وبالتالي كيف يمكن أن نتضاءل مع اختفائه".

كتب فرويد: «البشرية، تحت تأثير الحرمان الذي فرضه عليها العصر الجليدي، أصبحت قلقة بشكل عام» وإذا كانت تلك الفترة من التجميد العميق بمثابة صدمة لجنسنا البشري، فقد كانت أيضًا، كما يقترح ليونارد، مهدًا للاختراع والإبداع.

وفي كهوف شوفيه المطلية بفرنسا، وجد "الآثار الأكثر وضوحًا وشهرة للحياة في العصر الجليدي". أدى هذا العصر أيضًا إلى ظهور أقدم تصوير للإنسان، في تمثال الماموث العاجي الذي يبلغ عمره 40 ألف عام والمعروف باسم فينوس هوهلي فيلس.

كتب مارك توين: «في زماني، كان الجليد عبارة عن مجوهرات؛ لا يمكن أن يلبسه إلا الأغنياء"

مع انحسار الأنهار الجليدية، كشف الجليد عن بعد جديد ففي عام 1862، طُلب من مرشد جبلي قُتل رفاقه في انهيار جليدي قبل 40 عامًا التعرف على جثة قذفها نهر جليدي بالقرب من شامونيكس، وحين رأى رفيقه قال: «هذه يد بلمات» لم أكن لأجرؤ أبدًا على تصديق أنه قبل أن أغادر هذا العالم، سأُمنح الفرصة مرة أخرى لمصافحة أحد رفاقي الشجعان."

وبعد مرور مائة وثلاثين عامًا، اكتشف اثنان من المتنزهين جثة في أعالي جبال أوتزتال ما اعتبروه متسلقًا ضائعًا آخر، تبين، بمجرد استخراجه من الجليد المتبقي، أنه صياد من العصر البرونزي محفوظ لأكثر من 5000 عام.

وكان أوتزي، كما سميت الجثة، يرتدي حذاءً من جلد البقر، ومعطفًا من جلد الغنم والماعز، وقبعة من جلد الدب وكان في يده فأس، وفي بطنه وجبته الأخيرة: القمح.

الجليد موجود كجغرافيا ولكن أيضًا كسلعة فخلال معظم القرن التاسع عشر، كانت البحيرات المتجمدة مواقع مربحة للحصاد، حيث قامت شركات مثل شركة Wenham Lake Ice Company بتصدير بضائعها عبر المحيط الأطلسي.

وفي عام 1973، نشرت مؤسسة راند مقترحًا للإبحار بـ«قطارات» من الجبال الجليدية من القطب الجنوبي إلى كاليفورنيا بهدف توفير مياه الشرب الرخيصة.

