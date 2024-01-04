A Cold Spell لماكس ليونارد.. استكشاف لكيفية تشكيل الجليد للوجود البشري

(MENAFN
- Youm7) في عام 1946، توصل عالم الغلاف الجوي الشاب برنارد فونيجوت إلى اكتشاف مهم فقد ثبت بالفعل أنه يمكن جعل السحب تنتج الثلج أو المطر عن طريق "زرعها" بالثلج الجاف، لكن فونيجت أثبت أنه يمكن تحقيق تأثير أكثر دراماتيكية واستمرارية باستخدام يوديد الفضة وفي العام التالي، شجع شقيقه الأصغر المكافح على الانضمام إلى نفس المختبر، ليس كعالم ولكن كمؤلف، وبعد مرور ما يقرب من 20 عامًا، نشر كيرت فونيجت روايته الساخرة "مهد القطة"، المستوحاة مما رآه، حيث يطلق طاغية شكلًا اصطناعيًا من الجليد ("الجليد تسعة") يتسبب في تجميد أي ماء يلمسه على الفور.
وفى كتابه A Cold Spell يتناول ماكس ليونارد تاريخ الجليد بدءًا من العصر الجليدي الأخير إلى عصر الأنثروبوسين بالإضافة إلى مكانته "في الخيال الشعبي، وكيف ألهم الأدب والشعر، وبالتالي كيف يمكن أن نتضاءل مع اختفائه".
كتب فرويد: «البشرية، تحت تأثير الحرمان الذي فرضه عليها العصر الجليدي، أصبحت قلقة بشكل عام» وإذا كانت تلك الفترة من التجميد العميق بمثابة صدمة لجنسنا البشري، فقد كانت أيضًا، كما يقترح ليونارد، مهدًا للاختراع والإبداع.
وفي كهوف شوفيه المطلية بفرنسا، وجد "الآثار الأكثر وضوحًا وشهرة للحياة في العصر الجليدي". أدى هذا العصر أيضًا إلى ظهور أقدم تصوير للإنسان، في تمثال الماموث العاجي الذي يبلغ عمره 40 ألف عام والمعروف باسم فينوس هوهلي فيلس.
كتب مارك توين: «في زماني، كان الجليد عبارة عن مجوهرات؛ لا يمكن أن يلبسه إلا الأغنياء"
مع انحسار الأنهار الجليدية، كشف الجليد عن بعد جديد ففي عام 1862، طُلب من مرشد جبلي قُتل رفاقه في انهيار جليدي قبل 40 عامًا التعرف على جثة قذفها نهر جليدي بالقرب من شامونيكس، وحين رأى رفيقه قال: «هذه يد بلمات» لم أكن لأجرؤ أبدًا على تصديق أنه قبل أن أغادر هذا العالم، سأُمنح الفرصة مرة أخرى لمصافحة أحد رفاقي الشجعان."
وبعد مرور مائة وثلاثين عامًا، اكتشف اثنان من المتنزهين جثة في أعالي جبال أوتزتال ما اعتبروه متسلقًا ضائعًا آخر، تبين، بمجرد استخراجه من الجليد المتبقي، أنه صياد من العصر البرونزي محفوظ لأكثر من 5000 عام.
وكان أوتزي، كما سميت الجثة، يرتدي حذاءً من جلد البقر، ومعطفًا من جلد الغنم والماعز، وقبعة من جلد الدب وكان في يده فأس، وفي بطنه وجبته الأخيرة: القمح.
الجليد موجود كجغرافيا ولكن أيضًا كسلعة فخلال معظم القرن التاسع عشر، كانت البحيرات المتجمدة مواقع مربحة للحصاد، حيث قامت شركات مثل شركة Wenham Lake Ice Company بتصدير بضائعها عبر المحيط الأطلسي.
وفي عام 1973، نشرت مؤسسة راند مقترحًا للإبحار بـ«قطارات» من الجبال الجليدية من القطب الجنوبي إلى كاليفورنيا بهدف توفير مياه الشرب الرخيصة.
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