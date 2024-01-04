موقع أجنبى يلقى الضوء على اكتشاف تابوت الملك توت عنخ آمون عام 1924

MENAFN - Youm7) القى موقع "هيستورى" الأجنبى الضوء تابوت عنخ آمو ، حيث قال إنه بعد عامين من اكتشاف عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر وعماله مقبرة الفرعون توت عنخ آمون بالقرب من الأقصر بمصر، حيث اكتشفوا أعظم كنز في المقبرة وهو تابوت حجري يحتوي على تابوت من الذهب الصلب يحمل مومياء توت عنخ آمون، في مثل هذا اليوم عام 1924.

وعندما وصل كارتر لأول مرة إلى مصر عام 1891، تم اكتشاف معظم المقابر المصرية القديمة، على الرغم من أن فرعون توت عنخ آمون غير المعروف، والذي توفي عندما كان في سن المراهقة، كان لا يزال في عداد المفقودين.

وبعد الحرب العالمية الأولى ، بدأ كارتر بحثًا مكثفًا عن "مقبرة الملك توت"، وأخيراً عثر على خطوات تؤدي إلى غرفة الدفن المخبأة بين الأنقاض بالقرب من مدخل مقبرة الملك رمسيس السادس القريبة في وادي الملوك.



في 26 نوفمبر 1922، دخل كارتر وزميله عالم الآثار اللورد كارنارفون المقبرة، ووجدوها سليمة بأعجوبة.

بوستر مقبرة توت عنخ امون

وهكذا بدأت عملية التنقيب الضخمة التي قام فيها كارتر باستكشاف القبر المكون من أربع غرف بعناية على مدى أربع سنوات، وكشف عن مجموعة مذهلة من عدة آلاف من القطع.

وكان أروع الاكتشافات المعمارية هو تابوت حجري يحتوي على ثلاثة توابيت متداخلة داخل بعضها البعض. وداخل التابوت الأخير، المصنوع من الذهب الخالص، كانت توجد مومياء الملك الصبي توت عنخ آمون، محفوظة منذ أكثر من 3000 عام.