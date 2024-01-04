4 عمليات ترميم تمت بشكل خاطئ وشوهت أعمال فنية.. تعرف عليها

MENAFN - Youm7) حاول خبراء الترميم إعادة 4أعمال الفنيةإلى مجدها، ولسوء الحظ ونتيجة عملية الترميم الخاطئة جعلوا هذه الأعمال غير معروفة وهنا نذكر أبرز عمليات الترميم التى باءت بالفشل وشوهت شكل الأعمال الفنية.



تدمير جدارية المسيح

قامت "سيسيليا جيمينيز" بالتخريب في عام 2012 بعد محاولتها استعادة اللوحة الجدارية ليسوع المسيح في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في بورخا بإسبانيا.

أرادت سيسيليا ، ترميم اللوحة الجدارية بعد أن تسببت الرطوبة على جدران الكنيسة في تقشر بعض طلاء اللوحة الجدارية، كان الفنان إلياس جارسيا مارتينيز قد رسم اللوحة الجدارية في الأصل في عام 1930، وكانت ترميمات جيمينيز غير متسقة تمامًا مع اللوحة الجدارية الأصلية لدرجة أن عملها أصبح يُعرف باسم "المسيح القرد"، وفكرت سلطات بورخا في اتخاذ إجراءات قانونية ضدها.





المسيح





تشويه تمثال باسبانيا

تم ترميم تمثال في بلنسية بإسبانيا في عام 2020 لإصلاح الأضرار الناجمة عن عقود من التآكل المناخي.



كان التمثال يصور واجهة مبنى بنك يرجع تاريخه إلى عام 1923 في شارع كالي مايور، وهو يصور امرأة مبتسمة والماشية حولها، لكن المرمم، الذي لا يزال مجهولا، ترك وجه التمثال مشوها للغاية لدرجة أنه تم تشبيهه بوجه شخصية كرتونية، أدانت الرابطة المهنية للمرممين والمحافظين في إسبانيا عملية الترميم.





تمثال مشوه باسبانيا







تغير لون "العذراء والطفل مع القديسة آن"

أثار ترميم لوحة ليوناردو دافنشي "العذراء والطفل مع القديسة آن" جدلاً بين خبراء الفن حول ترميمها وربما حصل عليها فرانسيس الأول ملك فرنسا عام 1518، وهى موجودة الآن في متحف اللوفر مثل العديد من المتاحف الفنية الكبرى الأخرى.

كان متحف اللوفر تحت ضغط لجذب المشاهدين بألوان زاهية وروائع مذهلة، أثناء العمل عليا في 2010-2011 لإزالة الأوساخ تغير اللون، وأدى ذلك إلى تفتيح ألوان اللوحة إلى حد كبير.





اللوحة الفنية







تشوبه تمثال كريستيانو رونالدو

في عام 2017، تم تغيير اسم المطار الواقع في جزيرة ماديرا البرتغالية رسميًا إلى مطار ماديرا الدولي تكريمًا لنجم كرة القدم ، كريستيانو رونالدو

المولود في ماديرا للاحتفال بهذه المناسبة، وتم الكشف عن تمثال نصفي لرونالدو، لكنه لا يشبه اللاعب كثيرًا.



وأصر إيمانويل سانتوس، الفنان الذي نحته، على أنه أجرى تغييرات عليه بما يتوافق مع طلب رونالدو بأن يبدو الوجه أكثر نعومة ومرحة ومع ذلك، تعرض سانتوس لانتقادات - لا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي - لتشويه الوجه كثيرًا لدرجة أن الكثيرين لم يتمكنوا من التعرف على موضوع التمثال.





تمثال رونالدوا



