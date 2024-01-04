اليوم العالمى للغة برايل .. هؤلاء فقدوا بصرهم وأصبحوا أشهر الأدباء

MENAFN - Youm7) انطلاقاً من الاهتمام بأعمال حقوق الإنسان للمكفوفين وضعاف البصر يحتفل العالم 4 يناير باليوم العالمى للغة برايل والذى يصادف هذا التاريخ يوم ولادة لويس بريل مخترع اللغة واحتفل به كأول يوم عالميًا لبريل في 4 يناير

ومن هنا سوف نسلط الضوء على المثقفين الذين فقدوا ابصارهم وأصبحوا من كبار الكتاب المؤثرين في تاريخ الأدب.



ويبرز بين هؤلاء

طه حسين،

حيث يعد طه حسين علمًا من أعلام التنوير والحركة الأدبية الحديثة فقد اشتهر بعلمه الواسع في عالم الأدب والفكر كما برز إلمامه بالفكر الغربى بشكل واضح سواء فى الفسلفة أو الأدب.

ولد طه حسين فى نوفمبر 1889 بقرية "الكيلو" بمحافظة المنيا وفقد بصرَه في الرابعة من عمره عقب إصابته بالرمد غير أن النقطة الفارقة في حياته كانت التحاقة بكتاب القرية حيث فاجأ شيخه "محمد جاد الرب" بذاكرة قوية وذكاء متوقد، فتعلم اللغة والحساب والقرآن الكريم في فترة وجيزة.

أثرى المكتبة العربية بالعديد من المؤلَّفات والترجمات، وكان يكرِّس أعمالَه للتحرر والانفتاح الثقافي، مع الاعتزاز بالموروثات الحضارية؛ عربيةً ومصرية وقد اصطدمت أطروحاته ببعضِ الأفكار السائدة، فحصدت كبرى مُؤلَّفاته النصيب الأكبر من الهجوم الذي وصل إلى حد رفع الدعاوى القضائية ضده، وعلى الرغم من ذلك، يبقى في الذاكرة كتبه المهمة "في الأدب الجاهلي"، و"مستقبل الثقافة في مصر" والعديد من عيون الكتب والروايات، فضلًا عن روايته "الأيام" التي روى فيها سيرته الذاتية.



أما بالنسبة لـ هيلين كيلر، الكاتبة والمحاضرة وناشطة أمريكية، مرت بالعديد من المحن ولكنها لم تستسلم واستطاعت أن تكتب اسمها بحروف من نور، لتصبح أكثر الشخصيات المؤثرة بالعالم، واليوم تمر ذكرى رحيلها، إذ رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 1 يونيو من عام 1968م عن عمر ناهز 88 عامًا.

عند بلوغها سن السابعة قرر والداها إلحاقها بمدرسة للمكفوفين وتعيين معلمة خاصة لها كانت تدعى "آن ساليفان" والتى رافقت هيلين حتى وفاتها، وحققت معها تقدما هائلا فى قدرتها على التواصل مع الآخرين والتعبير عن نفسها باللمس والكلام.

وقد استطاعت أن تحقق نجاحًا فى دروسها بتفوق فى تعليمها حتى التحقت بالتعليم الجامعى وسط تشجيع الكثيرين بعد تفوقها وانتشار قصتها، كانت ترافقها معلمتها سوليفان التى كانت تجلس بجانبها لتفسير المحاضرات والنصوص، وخلال سنواتها الجامعية تعلمت اللغات الفرنسية والألمانية واليونانية واللاتينية،

وتخرجت من الكلية فى سن الـ24 بتقدير امتياز، وأكملت دراستها العليا حتى حصلت على الدكتوراه.

عبر مسيرة أدبية نشرت هيلين 18 كتاباً، ومن أشهر مؤلفاتها "العالم الذى أعيش فيه، أغنية الجدار الحجرى، الخروج من الظلام، الحب والسلام، وهيلن كيلر فى اسكتلندا"، وغيرها الكثير، كما وترجمت أعمالها إلى 50 لغة.