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كيفية العثور على رقم هاتفك على Iphone أو Android

1/4/2024 4:47:04 AM
(MENAFN- Youm7) فى بعض الأحيان تجد أنك لا تتذكر رقم هاتفك، نظرًا لأنك لا تتصل بنفسك كثيرا فهذا ليس سيناريو غير شائع للغاية، ويزداد الأمر سوءًا إذا كنت تستخدم رقم هاتف ثانيًا بشكل متكرر إلى جانب رقمك الرئيسى.



ومع ذلك، لا يزال الأمر محرجًا بدرجة كافية ألا ترغب في سؤال شريكك أو صديقك: "مرحبًا، ما هو رقم هاتفى؟



وفيما يلى كيفية العثور على رقم هاتفك فى الأنواع المختلفة للهواتف وفقا لتقرير ديجيتال تريند.

كيفية العثور على رقم هاتفك على اي فون



يعد البحث عن رقم هاتفك على جهاز iOS أمرًا سهلاً ومريحًا لأن معظم مستخدمي iOS يستخدمون نفس الإصدار ، وهناك طريقتان يمكنك من خلالهما تحديد رقم هاتفك بسهولة: تطبيق جهات الاتصال أو في الإعدادات.



1 جهات الاتصال: افتح تطبيق الهاتف ، واضغط
فوق جهات الاتصال ، سيكون رقمك هو أول رقم مدرج.



2 الإعدادات: انتقل إلى الإعدادات > الهاتف وسيكون رقمي هو الحقل الأول في القائمة، يمكنك بالطبع تغيير هذا أو تعديله إذا كنت ترغب في ذلك من خلال الضغط على الرقم.



كيفية العثور على رقم هاتفك على أندرويد



لا تتفاجأ باكتشاف بعض الاختلافات في الخطوات التي يتعين عليك اتخاذها للعثور على رقم هاتفك المحمول على جهاز Android.



وذلك لأن مستخدمي Android قد يستخدمون إصدارات مختلفة من نظام التشغيل وبسبب الاختلافات في كيفية تنفيذ نظام التشغيل عبر العلامات التجارية للأجهزة.









لذلك لا بد أن تكون هناك واجهات مختلفة اعتمادًا على الجهاز الذى تستخدمه وإصدار نظام التشغيل الذي تقوم بتشغيله. بشكل عام، ومع ذلك، تبدأ جميع الطرق من الإعدادات.



1 انتقل إلى الإعدادات وابحث عن رقم هاتفى فى شريط البحث.



2 ستعطيك النتيجة المسار: النظام > حول الهاتف > الحالة .



3 بدلاً من ذلك، قم بتشغيل تطبيق جهات الاتصال وسترى معلومات الاتصال الخاصة بك في الأعلى مباشرةً.












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