كيفية الحصول على برامج الذكاء الاصطناعى Chatgpt 4 وDALL E 3 مجانًا

MENAFN - Youm7) أصبح مساعد الذكاء الاصطناعي وروبوت الدردشة من Microsoft، Copilot ، متاحًا الآن مجانًا على نظامي التشغيل iOS وAndroid، ويقدم التطبيق مجموعة متنوعة من الميزات، بما في ذلك استخدام GPT-4 وDALL-E3، مما يوفر مساعدة ذكية في الوقت الفعلي لإنشاء المعلومات والصور، وفقاً لموقع indiatoday.

يتوفر الآن برنامج Copilot chatbot من Microsoft ومساعد الذكاء الاصطناعي (AI) على هواتف iOS وAndroid، ويُعرف Copilot سابقًا باسم Bing Chat، وهو الإصدار المحدث والمُعاد تصميمه لمساعدة المستخدمين من خلال توفير مساعدة ذكية في الوقت الفعلي بالمعلومات أو إنشاء الصور من خلال الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز الإنتاجية والإبداع والمهارات.

Microsoft Copilot عبارة عن برنامج دردشة آلي يستخدم نموذجًا لغويًا كبيرًا لمساعدتك في تنفيذ المهام والاستعلامات المختلفة، تم إطلاقه في البداية بواسطة Microsoft في 7 فبراير 2023، كميزة مضمنة في Microsoft Bing وMicrosoft Edge، ومع ذلك، أصبحت المنصة متاحة الآن للمستخدمين كتطبيق مخصص يمكن تنزيله من متجر Google Play للهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام Android أو متجر تطبيقات Apple لأجهزة iOS وiPad، ويمنح التطبيق إمكانية الوصول المباشر إلى Microsoft Copilot ويعمل بشكل مشابه لتطبيق ChatGPT للهاتف المحمول الخاص بـ OpenAI.

كيف يمكن لبرنامج Copilot مساعدتك

Microsoft Copilot هو تطبيق مجاني يعمل مثل ChatGPT، ولكن مع المزيد من الميزات والقوة، ويمكنك استخدام برنامج الدردشة الآلي AI هذا لأي شيء، بدءًا من كتابة رسائل البريد الإلكتروني وإنشاء الملخصات وحتى إنشاء الصور باستخدام DALL-E3، أداة تحويل النص إلى صورة، ويتيح لك Copilot أيضًا استخدام GPT-4، وهو نموذج اللغة الأحدث والأكثر تقدمًا من OpenAI، دون دفع أي شيء، ويمنحك ChatGPT فقط GPT-3.5 مجانًا.

لاستخدام تطبيق Copilot على هاتف Android أو iPhone، اتبع الخطوات التالية:

1- قم بتنزيل التطبيق من متجر Google Play أو App Store.

2- اضغط على أيقونة التطبيق واقرأ شروط الاستخدام وبيان الخصوصية.

3- بمجرد التنزيل وبعد الموافقة على الأذونات، قم بتسجيل الدخول إلى Copilot باستخدام حساب Microsoft الخاص بك.

على غرار الطريقة التي تقدم بها المطالبات في ChatGPT أو Bard، يمكنك تقديم مطالبات نصية لطرح استفسارات من Copilot.

إذا كنت ترغب في تجربة برنامج إنشاء الصور المدعوم من DALL-E، فيمكنك تحميل صورة أو التقاطها، اضغط على أيقونة الكاميرا وأعطي مطالبة ذات صلة إلى Copilot.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تريد تغيير نغمة برنامج الدردشة الآلي، فانقر على النقاط الثلاث واختر بين متوازن أو إبداعي أو دقيق.

بالإضافة إلى تطبيقه المستقل، تم دمج Copilot أيضًا بسلاسة في Office 365، مما يوفر للمستخدمين مزايا الذكاء الاصطناعي عبر Word وExcel وPowerPoint وجميع تطبيقات Office الأخرى، ويمكن للمستخدمين أيضًا تكوين برنامج Copilot for Business Chat، مما يسمح له بالمساعدة في تنظيم جهات الاتصال وجداول الاجتماعات والمستندات والمهام المتنوعة.

تعمل مايكروسوفت أيضًا على المزيد من الترقيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر عروضها، في الآونة الأخيرة، أعادت شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها واشنطن تسمية متصفح الإنترنت الخاص بها إلى "متصفح الذكاء الاصطناعي" في متاجر التطبيقات، الاسم الجديد لـ Microsoft Edge، أي "Microsoft Edge: AI Browser"، ويمكن رؤيته حاليًا في متجر تطبيقات Apple، وتقوم الشركة أيضًا بتسليط الضوء على جميع ميزاتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بعد تغيير العلامة التجارية هذا، والذي يمثل تغييرًا كبيرًا للمتصفح، تقوم Microsoft بدفعة كبيرة أخرى نحو تحديثات الذكاء الاصطناعي.