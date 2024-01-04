طريقة معرفة السريال نمبر لموبايلك الأيفون.. خطوة بخطوة

MENAFN - Youm7) قد تقضي حياتك بأكملها دون الحاجة إلى معرفة الرقم التسلسلي لجهاز الكمبيوتر أو الهاتف أو أي جهاز آخر او ما يعرف بـ "السريال نمبر"، لكن من ناحية أخرى، إذا جاء الوقت الذي يحتاج فيه جهازك إلى الإصلاح أو الاستبدال أو التعقب بعد الفقدان أو السرقة، فإن معرفة هذا الرقم التسلسلي قد يحدث فرقًا كبيرًا في حل مشكلتك، وفقاً لموقع businessinsider.

كيفية معرفة الرقم التسلسلي "serial number" لموبايلك الأيفون

1- افتح تطبيق "الإعدادات"

2- اضغط على صورتك/اسمك في الجزء العلوي من الشاشة.

3- في الصفحة التالية، سيتم إدراج جهازك تحت اسم "iPhone " أو "iPad" أو كجهاز مسمى إذا قمت بتعيين اسم له.

4-

اضغط على الجهاز، وسيتم عرض الرقم التسلسلي في الصفحة التالية.

5- كرر العملية مع أي من أجهزتك المرتبطة الأخرى إذا لزم الأمر.

يمكنك البحث عن الرقم التسلسلي الخاص بشركة Apple حتى عندما لا يكون لديك جهاز في متناول يديك، للقيام بذلك، انتقل إلى موقع apple

وقم بتسجيل الدخول باستخدام معرف Apple وكلمة المرور.

بمجرد تسجيل الدخول، اضغط فوق كلمة "الأجهزة" في القائمة اليمنى، تعرض الأيقونات الموجودة على الشاشة التالية كل منتج من منتجات Apple المرتبطة بحسابك، اضغط على أي منهم لرؤية المعلومات الخاصة بهم، بما في ذلك الأرقام التسلسلية.