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مشروع قانون يحظر العمل مع شركات الذكاء الاصطناعى غير الأخلاقية بكاليفورنيا

1/4/2024 4:47:03 AM
(MENAFN- Youm7) قدم عضو ثان فى مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا مشاريع قوانين تهدف إلى تنظيم أنظمة الذكاء الاصطناعى ، وخاصة تلك التى تستخدمها وكالات الولاية.



وقدم السيناتور ستيف باديلا وهو ديمقراطي، مشروعى قانون مجلس الشيوخ رقم 892 و893 ، اللذان ينشئان موردًا عامًا للذكاء الاصطناعي ويخلقان "إطارًا آمنًا وأخلاقيًا" حول الذكاء الاصطناعى للدولة ، وفقا لتقرير theverge.



وسيتطلب مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 892 من وزارة التكنولوجيا في كاليفورنيا تطوير معايير السلامة والخصوصية وعدم التمييز حول الخدمات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، كما يحظر على ولاية كاليفورنيا التعاقد على أي خدمات للذكاء الاصطناعى ما لم يلتزم مقدم الخدمات بالمعايير المعمول بها".



ومشروع القانون الآخر، SB 893، من شأنه إنشاء مركز أبحاث للذكاء الاصطناعي في كاليفورنيا يوفر الوصول إلى الموارد والبيانات الحسابية للأكاديميين.



ويأتى مشروع قانون باديلا في أعقاب مشروع قانون سابق قدمه عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا سكوت وينر في سبتمبر من العام الماضي، واقترح مشروع القانون هذا معايير الشفافية للنماذج "الحدودية"، فضلا عن التدابير الأمنية وإنشاء مركز أبحاث الذكاء الاصطناعي الحكومي.



وتم تصنيف مشروع القانون هذا على أنه مشروع قانون نوايا يتطلب مزيدًا من التطوير قبل أن يتم إقراره.



وتفتخر كاليفورنيا بالفعل بالعديد من الشركات والمستثمرين الذين يركزون فقط على الذكاء الاصطناعي، وأصدرت الولاية مؤخرًا العديد من القوانين التي تستهدف قطاع التكنولوجيا، مثل قواعد السلامة الشاملة للأطفال عبر الإنترنت وقانون الحق في الإصلاح .



واقترح العديد من صناع السياسات الفيدراليين تشريعات تنظم الذكاء الاصطناعي، من شأن قانون الشفافية النموذجي لمؤسسة الذكاء الاصطناعي أن يفرض على شركات الذكاء الاصطناعي الكشف عن مصادر بيانات التدريب.



ويخطط قانون منع التزييف لتوحيد قواعد التشابه لحماية الأفراد من النسخ المتماثلة الرقمية دون موافقتهم، وهناك العديد من مشاريع القوانين التي من شأنها حظر استخدام الذكاء الاصطناعي في إعلانات الحملات الانتخابية، لكن لم يتم إقرار أي لوائح اتحادية رئيسية تتناول على وجه التحديد المخاوف الأخيرة بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي، على الرغم من الأمر التنفيذي بشأن التكنولوجيا من إدارة بايدن.



وقد دفع هذا العديد من المشرعين في الولاية إلى تقديم تشريعات على مستوى الولاية ، وكما ذكرت وكالة أسوشيتد برس فقد أمرت ولايات تكساس، ووست فرجينيا، وداكوتا الشمالية، ولويزيانا، وبورتوريكو بمراقبة أو دراسة أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها وكالات الدولة.



وفي الوقت نفسه، قررت ولاية كونيتيكت مراجعة جميع خدمات الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها وتخطط لمراجعة هذه الأنظمة بانتظام.












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