متهم ينقض على قاضية خلال محاكمته - فيديو



وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام أميركية، هجوم المتهم الذي أسفر عن سقوط قاضية مقاطعة كلارك، ماري كاي هولثوس، من مقعدها على المنصة وإصابتها.



ووقع الحادث في حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي، في مركز العدالة الإقليمي في لاس فيغاس. وأشارت شبكة "إيه بي سي" الأميركية، إلى أنه لم يتم نقل القاضية إلى المستشفى.

وأضافت الشبكة أن المتهم هو دوبرا ديلون ريدين (30 عاما)، وتمت السيطرة عليه وطرحه أرضا خلف مقعد القاضية بواسطة عدد من ضباط المحكمة وموظفي القاعة، وبينهم من وجهوا له اللكمات.



وألقي القبض عليه وتم احتجازه في مركز مقاطعة كلارك، ويواجه اتهامات جنائية جديدة، من بينها الاعتداء على القاضية وموظفي المحكمة.



وكان ريدين يحاكم بتهمة اعتداء بالضرب أيضًا، قبل أن يضيف إليها اتهامات جديدة.



ووصل المتهم إلى المحكمة غير مقيد، وطلب من القاضية التسامح معه، واصفا نفسه بأنه "شخص لا يتوقف عن محاولة فعل الأمور الصحيحة، مهما كان الأمر صعبا عليه".



وقال للقاضية خلال الجلسة: "لست متمردا"، مضيفا أنه لا يجب إرساله إلى السجن "لكن لو كان هذا ما تقررينه فلتفعلي ما يتوجب عليك القيام به".



لكن، وبحسب "إيه بي سي "، حينما أوضحت القاضية أنها تعتزم سجنه، وتحرك الموظف المختص بتقييده، صرخ ريدين بألفاظ نابية وركض وسط صراخ الحضور، واعتدى على القاضية.



وأظهرت سجلات القضية أن ريدين مقيم في لاس فيغاس ومؤهل عقليا لمحاكمته، واعترف بالذنب بتهمة الاعتداء الجسدي في نوفمبر الماضي. كما أنه سُجن لفترة سابقة في ولاية نيفادا بعد اتهامه بالعنف المنزلي.



أما القاضية هولثوس، فهي تتمتع بخبرة تتجاوز 27 عاما في المحكمة، وانتخبت لعضوية محكمة الولاية عامي 2018 و2022.



وقالت المتحدثة باسم المحكمة، ماري آن براس، في بيان، إن المسؤولين يعملون على مراجعة جميع البروتوكولات، وسيفعلون كل ما يلزم لحماية القضاء والموظفين والمواطنين داخل قاعات المحاكم.