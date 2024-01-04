تخشين الإصابة به قبل الولادة.. بعض الخطوات والأطعمة التي تقيكِ من الإصابة بتسمم الحمل



وقد لا تكون المرأة على علم بإصابتها بهذه الحالة، وهو ما يجعلها في بعض الأحيان عرضةً للخطر، لذلك لا بدّ أن تحرص على حضور جميع المواعيد عند طبيبها قبل الولادة، كما عليها أن تكون صريحةً بشأن جميع الأعراض التي تشعر بها أثناء الحمل. فعندما يتم اكتشاف تسمم الحمل مبكراً يمكن علاجه للحفاظ على صحة الأم والجنين على حدّ سواء.



في هذه المقالة سوف نقدم لكِ نصائح سيكون من المناسب لك اتّباعها، مع اقتراح بعض المكملات الغذائية التي سيساعدك تناولها على الوقاية من تسمم الحمل وتفادي حدوثه:



نمط الحياة المنتظم يحميكِ من تسمم الحمل

وفق موقع كليفلاند كلينيك هناك بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها قبل وأثناء الحمل، لتقليل فرصة الإصابة بتسمم الحمل، وتشمل هذه الخطوات ما يلي:

– عليكِ فقدان الوزن إذا كنتِ تعانين من زيادة الوزن/السمنة، وذلك قبل أن يزيد وزنك بسبب الحمل.



– السيطرة على ضغط الدم، ومستوى السكر في الدم، إذا كنتِ تعانين من ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري قبل الحمل.



– الحفاظ على روتين ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.



– الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم.



– تناول الأطعمة الصحية قليلة الملح وتجنُّب الكافيين.



أسبرين الأطفال

تتفق عديد من الدراسات الطبية على أن تناول أسبرين الأطفال يومياً يُقلل من خطر الإصابة بتسمم الحمل، بنسبة 15% تقريباً.



إذا كانت لديكِ عوامل تُنذر بإصابتك بتسمم الحمل، فقد يوصيك طبيبك باستعمال الأسبرين في بداية الحمل (بحلول 12 أسبوعاً من الحمل).



النظام الغذائي الصحي دليلك الوقائي من تسمم الحمل

بحسب موقع preeclampecia fondation تشير العديد من الدراسات الحديثة إلى أن الأنظمة الغذائية الصحية للأمهات، التي تحتوي على الكثير من الفواكه والخضراوات والأطعمة الكاملة من الحبوب والأسماك والدجاج لها دور كبير في تحسُّن أو تدهور صحة الأم.



حيث يساعد النظام الغذائي الصحي على خفض احتمالات الإصابة بتسمم الحمل بنسبة 22%. يمكن أن تساعد أنواع الوجبات المذكورة النساء الحوامل في الحصول على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن، كما أن لها فوائد وقائية على أنظمة القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي، والتي تتعرض للضغط أثناء الحمل.



النظام الغذائي للحمل

في المقابل، أدّت الأنظمة الغذائية للأمهات، التي تحتوي على نسبةٍ عالية من السكريات المضافة والملح، إلى زيادة احتمالات الإصابة بتسمم الحمل بنسبة 28%.

وبشكل عام يعتبرها الباحثون في مجال الصحة ومقدمو الرعاية عن النظام الغذائي "عامل خطر قابلاً للتعديل"، بمعنى أنه شيء يمكن تغييره لتعزيز صحة المرأة الحامل.



هذا بالمقارنة مع عوامل أخرى لا يمكن تغييرها، كعوامل الخطر الجينية على سبيل المثال؛ ولهذا السبب يجب أن يكون هناك الكثير من الحذر حول الطعام الذي تتناوله النساء الحوامل.



مكملات غذائية ضرورية للوقاية من تسمم الحمل

يُحدّثنا موقع mariongluckclinic عن بعض المكملات الغذائية التي تساعد المرأة الحامل في الوقاية من تسمم الحمل:



مكمّل الكالسيوم

يمكن أن تقلّل مكملات الكالسيوم من خطر الإصابة بتسمم الحمل إلى النصف بين النساء اللاتي يتناولن كمية معتدلة من الكالسيوم الغذائي في وجباتهن اليومية.

في النصف الثاني من فترة الحمل يصبح هناك سحب كبير من مخزون الكالسيوم لدى الأم، لمساعدة طفلها على النمو.



يتسبب انخفاض مستويات الكالسيوم في الدم في إطلاق هرمون الغدة الدرقية، ما يساعد الجسم على التحكم في مستويات الكالسيوم.



ويؤدي المزيد من هرمون الغدة الدرقية إلى قيام العظام بإطلاق المزيد من الكالسيوم في الدم وخلايا العضلات الملساء الوعائية، والتي تشكل جزءاً رئيسياً من جدران شرايين الدم. وهذا يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم، الذي يعدُّ سبباً رئيسياً لتسمّم الحمل.



لذلك توصي منظمة الصحة العالمية بمكملات الكالسيوم للنساء الحوامل اللاتي يتناولن كميات منخفضة من الكالسيوم، للمساعدة في تقليل خطر إصابتهن بتسمم الحمل.



فيتامين "د"

يُضاعف نقصُ فيتامين "د" لدى النساء الحوامل احتمالات الإصابة بتسمم الحمل، في حين يساعد تناول مكملات فيتامين "د" على خفض خطر الإصابة بتسمم الحمل بنسبة 38%.



قد يقوم طبيبك بفحص مستوى فيتامين "د" لديكِ أثناء فحص الدم قبل الولادة، سواء أكنتِ معرضةً لخطر الإصابة بتسمم الحمل أم لا. قد يقترح عليك فيتامينَ "د" كمكمل غذائي لتحسين صحتكِ أثناء الحمل بشكل عام.



الحديد يحميكِ من فقر الدم

يعدُّ الحديد جزءاً من الهيموجلوبين، وهو مكوّن ضروري لخلايا الدم الحمراء لحمل الأوكسجين. وقد ربط الباحثون كلاً من مستويات الهيموجلوبين المنخفضة والمرتفعة بخفض أو زيادة الإصابة بتسمم الحمل.



لذلك من المهم الحصول على كمية كافية من الحديد أثناء الحمل للوقاية من فقر الدم، فمن الثابت أن فقر الدم يزيد من خطر الإصابة بتسمم الحمل.



مكملات غذائية أخرى للوقاية من تسمم الحمل

(فيتامين C، فيتامين E، حمض الفوليك، فيتامين B12، المغنيسيوم، أوميغا 3، الملح المخفض، البروتين).



توجد مكملات غذائية أخرى لها نتائج متفاوتة في حمايتك من تسمم الحمل، وتشمل حمض الفوليك، وفيتامين "ب12′′، بالإضافة إلى مكملات المغنيسيوم وفيتامين "C" و/أو فيتامين "E"، التي لم يثبت عنها قدرتها الكبيرة على تقليل معدلات الإصابة بتسمم الحمل، والتي قد تكون مفيدةً فقط للنساء الحوامل اللاتي لديهن مستويات منخفضة جداً من تسمم الحمل.



كما لم يثبُت أنَّ مكملات زيت السمك (أوميغا 3) تُقلل من معدلات تسمم الحمل.

وأيضاً لا يوجد دليل حتى اليوم على أن مكملات البروتين والطاقة تُقلل من خطر الإصابة بتسمم الحمل؛ ما يشير إلى أن الأنظمة الغذائية ذات السعرات الحرارية العالية والبروتينات العالية قد لا تكون مفيدة في الوقاية من تسمم الحمل.



نصيحتنا لكِ في النهاية أن تحافظي على نظام غذائي نباتي، يحتوي على الدهون الصحية والأطعمة غير المصنعة التي تشمل نسبةً عاليةً من الألياف، للوقاية من الإصابة بتسمم الحمل، كما عليكِ أن تستشيري أخصائي تغذية مؤهلاً في فترة الحمل؛ حتى يكونَ محيطاً بحالتكِ الصحيّة، ويضمن لكِ تغذيةً سليمةً وحميةً غذائيةً متخصصةً لكِ ولطفلكِ. -عربي بوست

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