طائر الشمس الفلسطيني.. رمز وطني حاولت إسرائيل سرقته ولم تفلح



إذ لم يتوقف الأمر على الحمص والفلافل والتبولة، بل وامتد ليشمل بعض المظاهر الطبيعية في البيئة الفلسطينية، وكان طائر الشمس الفلسطيني ساحة معارك الاحتلال الأخيرة ضمن مساعيه لاحتلال الهوية أيضاً.











إلى أن تم إعلان طائر الشمس الفلسطيني طائراً وطنياً لفلسطين عام 2015، بعد أن حاولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تغيير اسمه في إطار جهودها لمحو الهوية الفلسطينية.. فما قصة هذا الطائر وأبرز المعلومات عنه؟



طائر الشمس الفلسطيني

طائر الشمس الفلسطيني، واسمه العلمي (Cinnyris osea)، هو نوع من الطيور الصغيرة ينتمي إلى فصيلة طيور الشمس (Nectariniidae).



وهو معروف أيضاً بأسماء أخرى مثل طائر الشمس الشمالي ذي الياقة المزدوجة أو طائر الشمس البرتقالي. موطن هذا النوع هو الشرق الأوسط، بما في ذلك مناطق مثل سوريا والأردن وفلسطين.



فيما يلي أبرز الملامح الرئيسية لطائر الشمس الفلسطيني:









1- المظهر:

يتميز ذكر طائر الشمس الفلسطيني بريشه النابض بالألوان، بما في ذلك اللونان الأخضر والأرجواني المائل للزرقة على الأجزاء العلوية من جسمه، مع خصلة برتقالية مميزة على منطقة الحلق والصدر.



من ناحية أخرى، تتمتع الأنثى بمظهر أقل جاذبية، بلون رمادي مائل للبني.



2- المسكن:

عادةً ما تسكن طيور الشمس الفلسطينية في بيئات مختلفة، بما في ذلك الحدائق والبساتين والمناطق المشجرة. ومن المعروف أنها تسكن مجموعة من البيئات المتنوعة طالما هناك نباتات غنية بالرحيق، بداية من المناطق الساحلية إلى المناطق الجبلية.



3- النظام الغذائي:

تتغذى طيور الشمس الفلسطينية بشكل أساسي على رحيق الأزهار. وهي تتمتع بمناقير طويلة ونحيلة متخصصة لاستخراج الرحيق تشبه إلى حد كبير منقار طائر الطنان.



وبالإضافة إلى الرحيق، فهي تأكل الحشرات والعناكب أيضاً.



4- السمات الأبرز:

مثل طيور الشمس الأخرى، تشتهر طيور الشمس الفلسطينية بطيرانها البهلواني والرشيق، ما يسمح لها بأن تحوم أمام الزهور أثناء التغذية مثل الطيور الطنانة. وهو من الطيور المغردة بامتياز.



كما تكون أنثى طائر الشمس الفلسطيني هي المسؤولة عن بناء العش الذي عادةً ما يكون معلقاً من نهاية غصن. ويتم بناء العش باستخدام ألياف نباتية وحرير العنكبوت ومواد أخرى، ما يجعل أعشاشه من بين الأكثر تميزاً بين مساكن الطيور.

وبشكل عام، تلعب طيور الشمس دوراً هاماً في التلقيح لأنها تتغذى على رحيق الزهور المختلفة، ويسهم وجودهم في التنوع البيولوجي الشامل للنظم البيئية التي تعيش فيها.



رمزاً للهوية الفلسطينية

طائر الشمس الفلسطيني لا يحمل اسم الدولة فحسب، بل يرمز أيضاً إلى التراث الطبيعي الفلسطيني ويمثل جزءاً من هويتها. إذ قامت جمعيات الحياة البرية في فلسطين والباحثون المستقلون بجهود واسعة في رفع مستوى الوعي بوجود هذا الطائر من خلال إنشاء أو المشاركة في مسابقات تهدف إلى توثيق وتكريم طائر الشمس الفلسطيني.



في الماضي، استوطنت طيور الشمس وادي عربة في فلسطين، بسبب كثافة أشجار الأكاسيا ذات الأزهار الضخمة والغنية بالرحيق. ومع تنامي البقع الخضراء الكثيفة بالزهور المتنوعة، تمكن الطائر من الانتقال والعيش في عدد من الدول عبر آسيا وأفريقيا أيضاً.



صراع على هوية الطائر

وقد اعترضت مؤسسات إسرائيلية على نسب العصفور وتسميته بطائر الشمس الفلسطيني، إلى أن تم توثيق الاسم دولياً باسم "عصفور الشمس الفلسطيني".



واستندت السلطة الفلسطينية في اعتبار عصفور الشمس طيراً وطنياً إلى معايير أهمها أنه اكتشف لأول مرة فيها عام 1865، قبل أن تصبح له مواطن أخرى، إضافة إلى أنه دائم التفريخ في المدن الفلسطينية المختلفة.



وقال مدير جمعية الحياة البرية في فلسطين، عماد الأطرش، إنهم فوجئوا أثناء زيارتهم عدداً من المحافل الدولية بمحاولة إسرائيل الترويج للطائر باعتباره عصفوراً إسرائيلي الأصل وباسم مختلف عما يطلق عليه في فلسطين، على الرغم من تسجيله في المجلس العالمي لحماية الطيور باسم عصفور الشمس الفلسطيني.

الأمر الذي استدعى تدخل لجنة الطيور العالمية لتحديد اسمه وموطنه. وأكدت اللجنة أنه يسمى منذ اللغة اللاتينية القديمة بعصفور الشمس الفلسطيني ويعيش في أراضي فلسطين المحتلة بالكامل.



وبالرغم من ذلك، لا تزال وزارة حماية البيئة الإسرائيلية تدرج عصفور الشمس ضمن قوائمها، وتدّعي أن أراضيها هي موطنه الأصلي، ونجحت في تسجيل ذلك بعدد من المؤسسات الدولية، بدعوى أن لها الأحقية في تسجيل أي طير يعيش على أراضيها ضمن قوائمها وفي اللجان العالمية ذات الاختصاص.



وتقدر جمعية الحياة البرية الفلسطينية أعداد الطيور التي تهاجر سنوياً عبر الأجواء الفلسطينية بنحو 500 مليون طائر من 530 نوعاً، فيما يقيم منها 130 نوعاً في أماكن متفرقة من الأراضي الفلسطينية. ومن أشهر أنواع الطيور التي تختص بها فلسطين هو عصفور الشمس الفلسطيني. -عربي بوست