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“الأمن” و”النزاهة” تعززان تعاونهما بالاتصال وتكنولوجيا المعلومات والربط الإلكتروني

1/4/2024 4:43:38 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وقعت مديرية الأمن العام، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اليوم الأربعاء، في مبنى المديرية، مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز التعاون في مجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات والربط الإلكتروني.
ووقَّع الاتفاقية مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، ورئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي.
وبيَّن اللواء المعايطة، أن هذه الاتفاقية تمثل امتداداً لشراكة المديرية مع مؤسسات الدولة كافة، ومن أهمها الشراكة الممتدة مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والتي تأتي في إطار السعي الدائم لترسيخ مبدأ سيادة القانون.
وأكد مدير الأمن العام العام حرص المديرية على تسهيل عمل الهيئة وتمكينها من أداء أدوارها المهمة من خلال تسهيل وصولها إلى المعلومات الضرورية لعمل الهيئة في جانب ترسيخ وتطبيق معايير النزاهة بشفافية وعدالة وفقاً للتشريعات.
من جهته عبَّر الدكتور مهند حجازي عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها مديرية الأمن العام، مشيداً بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة والقدرة على توفير البيانات والمعلومات المهمة لإحقاق الحقوق وتطبيق العدالة.
وأكد حجازي أن مكافحة الفساد مسؤولية وطنية تقع على عاتق جميع المؤسسات والأفراد، وأن مديرية الأمن العام من أهم الشركاء في هذا المجال من خلال الدعم الذي تقدمه المديرية لتمكين الهيئة من النهوض بعملها وتحقيق أهدافها.

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