شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) استشهد 20 مواطنا على الأقل جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته المتواصل على محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية ومحلية بأن طيران الاحتلال شن سلسلة غارات استهدفت مسجد الخلفاء غرب خان يونس، ومحيط مستشفى ناصر، وعدة منازل تؤوي نازحين، ما أسفر عن استشهاد 20 مواطنا على الأقل وإصابة آخرين.
واستشهد 4 مواطنين على الأقل وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال لمنزل في مخيم دير البلح وسط قطاع غزة.
كما قصف طيران الاحتلال منزلا بالقرب من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى.
واستهدف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مسجد عائشة في حي السلام شرق رفح جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين.
كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال لمنزل بمنطقة السوارحة غرب النصيرات وسط القطاع، بالتزامن مع سلسلة غارات عنيفة على مخيم النصيرات.
وشن طيران الاحتلال ومدفعيته سلسلة غارات عنيفة على مناطق شمال قطاع غزة، أسفرت عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.
وارتفع عدد الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى أكثر من 22,300 شهيد، بينهم 9600 طفل و6750 امرأة على الأقل، بالإضافة إلى 7000 مفقود، وأكثر من 57,200 جريح.
MENAFN04012024000072011014ID1107683757
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.