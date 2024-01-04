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ترامب يطعن أمام المحكمة العليا بقرار منعه من الترشح في ولاية كولورادو

1/4/2024 4:43:24 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأربعاء، من المحكمة العليا إبطال القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية في كولورادو والقاضي بمنعه من خوض الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية في الولاية.
وكان محامو ترامب طعنوا الثلاثاء أمام قضاء ولاية ماين بقرار مماثل اتّخذته بحق الرئيس السابق وزيرة شؤون هذه الولاية.
واعتبرت كلا الولايتين أن الرئيس السابق“ليس أهلاً لتولي منصب الرئيس” بسبب موقفه خلال اقتحام حشد من أنصاره مقر الكونغرس في السادس من كانون الثاني/ يناير 2021.
والأربعاء، طلب محامو الرئيس السابق من المحكمة الأمريكية العليا، المكونة من تسع قضاة ثلاثة منهم عيّنهم ترامب شخصياً، النظر في القرار الصادر بحق موكلهم عن المحكمة العليا في ولاية كولورادو وإعلان بطلانه.
وقبل أسبوعين، قضت المحكمة العليا في ولاية كولورادو بعدم أهلية ترامب لتولي الرئاسة لأنّه“انخرط في تمرد في 6 كانون الثاني/ يناير 2021” حين اقتحم حشد من أنصاره مقر الكونغرس.
ويرتكز الحُكم إلى التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة الذي يمنع أيّ شخص سبق له وأن أقسم على الولاء لدستور البلاد من أن يشغل أي منصب منتخب إذا ما نكث بقسم اليمين عبر مشاركته في تمرد.
وفي مطالعتهم، قال محامو ترامب إنّه إذا لم يتمّ إبطال هذا القرار القضائي“فستكون تلك المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يمنع فيها النظام القضائي ناخبين من الإدلاء بأصواتهم للمرشح الرئيسي لحزب كبير في الانتخابات الرئاسية”.
وأضاف المحامون أن“أهلية تولي منصب رئيس الولايات المتّحدة هي مسألة تعود إلى الكونغرس حصراً، وليس لمحكمة ولاية النظر فيها واتّخاذ قرار بشأنها”.
وعلى غرار ولاية ماين، استندت المحكمة العليا في ولاية كولورادو في قرارها بشأن عدم أهلية ترامب إلى“المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة”.
وفي هذا الصدد، دفع محامو ترامب في طلبهم المقدّم إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة بأنّ المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي لا تنطبق على موكلهم بصفته رئيساً، وأن ما جرى في السادس من كانون الثاني/ يناير لم يكن“تمرداً” وأن الملياردير الجمهوري“لم يشارك بأي حال من الأحوال في تمرد”.
وفي 6 كانون الثاني/ يناير 2021 اقتحم مئات من أنصار ترامب مبنى الكابيتول، مقرّ الكونغرس وصرح الديموقراطية الأمريكية، في محاولة منهم لمنع المشرعين من المصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة.
وفي آب/ أغسطس، وجّه القضاء الفدرالي وكذلك أيضاً القضاء في ولاية جورجيا اتهامات إلى الرئيس السابق بمحاولة تغيير نتائج انتخابات 2020.
والقراران التاريخيان الصادران عن ماين وكولورادو يتعلّقان في الوقت الراهن بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في هاتين الولايتين والمقرّر إجراؤها في الخامس من آذار/ مارس.
ولن يدخل أيّ من هذين القرارين حيّز التنفيذ إلا بعد أن تنقضي كلّ إجراءات الطعن بهما.
ورُفعت دعاوى في ولايات عدّة لقطع الطريق أمام المرشح الأوفر حظاً للفوز ببطاقة الترشيح الجمهورية للانتخابات الرئاسية التي ستجري في نهاية هذا العام.
(أ ف ب)

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