مليون نازح وصلوا إلى رفح منذ 7 تشرين الأول

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت الأمم المتحدة إن عدد النازحين الذين وصلوا إلى رفح في الجزء الجنوبي من قطاع غزة يبلغ حوالي المليون منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من تشرين الأول الماضي.
وأضافت الامم المتحدة في تقريرها الإنساني اليومي إن "محافظة رفح أصبحت الآن الملجأ الرئيس للنازحين، حيث يعيش أكثر من مليون شخص في منطقة مكتظة للغاية، في أعقاب تكثيف الأعمال العدائية في خان يونس ودير البلح، وأوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي".
وبحلول نهاية عام 2023، ووفقًا للأونروا، يقدر عدد النازحين في غزة بنحو 1.9 مليون شخص، أو ما يقرب من 85% من إجمالي سكان القطاع غزة، بما في ذلك بعض الذين نزحوا عدة مرات، حيث تضطر العائلات إلى الانتقال بشكل متكرر في القطاع بحثا عن السلامة.
ويعيش ما يقرب من 1.4 مليون نازح في 155 منشأة تابعة للأونروا في جميع المحافظات الخمس.
من جهة أخرى، أعادت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التأكيد على عدم وجود مساحة آمنة في غزة.
وقالت في بيان "لا يمكننا الحديث عن السلامة في أي مكان، الناس ينامون في الشوارع في العراء، وبعضهم لم يتمكن حتى من اتباع أوامر الإخلاء".
(بترا)
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