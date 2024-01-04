الموساد.. ذراع الاحتلال الإسرائيلي لاغتيال الخصوم وانتهاك سيادة الدول

MENAFN - Alghad Newspaper) "منذ الحرب العالمية الثانية، اغتالت إسرائيل أناسا أكثر من أي دولة أخرى في العالم الغربي" يقول المحلل الاستخباري الإسرائيلي رونين بيرغمان في كتابه "قم واقتل أولا".ويسلط الكتاب، الصادر في 2018، الضوء على تفاصيل أبرز العمليات التي نفذها جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" في العديد من الدول حول العالم ومنها إيران وألمانيا وتونس وسوريا ولبنان وإيطاليا وفرنسا واليونانوعنوان الكتاب مستوحى من عبارة في التلمود هي: "إذا جاء أحد ليقتلك، قم واقتله أولاً".ويكشف النقاب عن أن أجهزة المخابرات الإسرائيلية نفذت ما لا يقل عن 2700 عملية اغتيال منذ الإعلان عن قيام دولة إسرائيل عام 1948 وحتى إصدار الكتاب.ويملك الموساد تاريخا حافلا في تصفية من يعدهم "خصوم الدولة"، وبخاصة قادة المقاومة الفلسطينية.ويتبع الموساد لمسؤولية رئيس الوزراء الإسرائيلي مباشرة ولا يقوم بأي عمليات اغتيال دون الحصول على مصادقة منه.ويعمل الموساد خارج إسرائيل، فيما يعمل جهاز استخباراتي آخر، في الداخل (بالإضافة للضفة الغربية وغزة)، ويحمل اسم "الشاباك" الذي يتولى مسؤولية عمليات الاغتيال داخل الأراضي الفلسطينية.وغالبا، لا تعلن إسرائيل بشكل صريح مسؤوليتها عن معظم عمليات الاغتيال التي طالت قادة فلسطينيين وعربا، بالإضافة إلى اتهام طهران لها بالضلوع في عمليات اغتيال علماء إيرانيين.لكن إسرائيل اضطرت للاعتراف بمسؤوليتها عن اغتيالات ومحاولات عمليات اغتيال فاشلة، منها محاولة اغتيال القيادي في حركة "فتح" علي حسن سلامة في النرويج عام 1973 ومحاولة اغتيال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل في الأردن في 1997، واغتيال القيادي في حركة "حماس" محمود المبحوح في الإمارات عام 2010.وتمثل ممارسات واغتيالات الموساد انتهاكا صارخا لسيادة الدول، فضلا عن أنها تضرب بعرض الحائط القانون الإنساني الدولي، ناهيك عن أنها في كثير من الأحيان تؤدي إلى مقتل مدنيين أبرياء.ويفرض القانون الدولي الإنساني مجموعة ضوابط للحد من تأثير النزاعات المسلحة، وحماية الأشخاص الذين لا يُشاركون في القتال كالمدنيين، أو الذين لم يعودوا طرفا في القتال مثل الجنود المصابين، كما يرمي إلى الحد من الوسائل المستخدمة في الصراع أملا في التخفيف من الخسائر البشرية و المادية المترتبة على النزاع المسلح.كما يعطي القانون أولوية لفكرة سيادة الدول، ويحظر على أي دولة التدخل داخل حدود دولة أخرى دون موافقة الأخيرة.وفي سياق قتل الأبرياء، يشير بيرغمان إلى أنه عندما أرادت إسرائيل اغتيال القيادي في حركة "فتح" في النرويج علي حسن سلامة في بلدة ليلهامر بالنرويج في 1973، فإنها قتلت مواطنا مغربيا عندما شخصته بالخطأ بأنه سلامة.وقال: "الرجل الذي قتله الإسرائيليون في ليلهامر لم يكن علي حسن سالمة، ولكن أحمد بوشيكي، وهو مغربي كان يعمل نادلا ورجل تنظيف في حمام سباحة".وينقل الكتاب عن ضابط في المخابرات الإسرائيلية "الموساد"، لم يسمه، قوله: "بعض العرب الذين قتلناهم لم نكن نعرف لماذا قتلناهم، وهم أيضا لا يعرفون لماذا ماتوا".ويضرب الكاتب مثالا آخر على ذلك اغتيال الأديب والدبلوماسي في منظمة التحرير الفلسطينية وائل زعيتر بالعاصمة الإيطالية روما في 1972.وقال: "اعترف مسؤول كبير في الموساد نظر في ملف زعيتر بعد فوات الأوان بأن قتله كان خطأ فادحا، في الواقع أصر الفلسطينيون منذ فترة طويلة على أن زعيتر كان مثقفا مسالما يمقت العنف".ووقعت آخر عمليات الموساد مساء الثاني من يناير/ كانون الثاني 2024، حينما قصفت إسرائيل بطائرة مسيرة مكتبا لحركة "حماس" في العاصمة اللبنانية بيروت ما أدى إلى مقتل نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري و6 آخرين بينهم 2 من قادة كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس.وكعادتها، لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن عملية الاغتيال هذه باعتبار إنها تمت في دولة أخرى.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في ديسمبر/ كانون الأول 2023 إنه أصدر تعليماته الى "الموساد" باغتيال قادة "حماس" أينما كانوا، ردا على عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وامتنع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري عن التعليق على اغتيال العاروري، بينما قال عضو لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان)، داني دانون، عبر تغريدة: "أهنئ الجيش و(جهاز الأمن العام) الشاباك و(جهاز المخابرات الخارجية) الموساد وقوات الأمن على قتل العاروري في بيروت".وفي السطور التالية رصد لأبرز عمليات أو محاولات الاغتيال التي يُعتقد أن إسرائيل نفذتها، وإن لم تعترف بذلك:



** أولا: من عام 2000 حتى اليوم:

- القائد في الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي (25 ديسمبر 2023)

قبل عملية العاروري، كانت آخر الاغتيالات التي اتهم "الموساد" بالضلوع فيها، قتل القائد في الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي، الذي كان معروفا بقربه من قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني الذي اغتالته واشنطن في العراق في 2020

وأعلنت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية، في 25 ديسمبر 2023، مقتل موسوي، إثر هجوم نفذته إسرائيل في سوريا، فيما لم تعلن تل أبيب رسمياً مسؤوليتها عن الحادث.

- العالم الإيراني محسن فخري زاده (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020)

اتهمت إيران إسرائيل في 27 نوفمبر 2020 باغتيال العالم محسن فخري زاده، في عملية وصفت بـ "المعقدة".

- محاولة اغتيال القيادي في حركة حماس محمد حمدان في صيدا جنوبي لبنان (14 يناير 2018).

أعلن الجيش اللبناني في عام 2019 اعتقال أحد مواطنيه بتهمة التعامل مع جهاز "الموساد"، والمشاركة بمحاولة اغتيال القيادي حمدان بوضع عبوة ناسفة في سيارته بمدينة صيدا جنوبي لبنان.

- العالم الفلسطيني فادي البطش (21 أبريل/ نيسان 2018)

ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية في سبتمبر/ أيلول 2020، أنّها توصلت لوثائق من المخابرات الإسرائيلية تؤكد ضلوع الأخيرة في اغتيال العالم الفلسطيني فادي البطش (يتبع لحركة حماس) في العاصمة الماليزية كولالمبور.

-محمد الزواري (تونسي الجنسية) (15 ديسمبر 2016)

قالت كتائب عز الدين القسام، في بيان رسمي إن الزواري أحد عناصرها، واتهمت إسرائيل باغتياله.

وأضافت إن الزواري هو أحد قادتها الذين أشرفوا على مشروع "طائرات الأبابيل"، وهي طائرة صغيرة من دون طيار أعلنت عنها "القسام"، خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة صيف عام 2014.

وبحسب وزارة الداخلية التونسية تم اغتيال الزواري، على يد مسلحين مجهولين، بمدينة صفاقس جنوبي البلاد.

-عمر النايف ( 26 فبراير/شباط 2016)

أحد كوادر الجبهة الفلسطينية لتحرير فلسطين (تنظيم يساري)، وقُتل في السفارة الفلسطينية في بلغاريا.

واتهمت الجبهة إسرائيل باغتياله، فيما أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، مقتله، في ظروف غامضة، وقرر الرئيس محمود عباس على خلفية ذلك، تشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات مقتله.

- اغتيال 4 علماء إيرانيين (بين 2010 و2012)

العلماء الإيرانيون داريوش رضائي نجاد، مجيد شهرياري، مسعود علي محمدي، مصطفى أحمدي روشان، اغتيلوا جميعهم في العاصمة الإيرانية طهران، بين 2010 و2012.

إسرائيل بدورها، لم تعترف باغتيالهم، لكن السلطات الإيرانية حملت "الموساد" المسؤولية عن ذلك، وقامت بعدد من الاعتقالات لمتهمين بالتخابر والتعاون مع إسرائيل لتنفيذ هذه الاغتيالات. أعدمت السلطات الإيرانية المتهم باغتيال مسعود محمدي عام 2012، وقالت إنه نفذ الاغتيال مقابل 120 ألف دولار تلقاها من الموساد.

- محمود المبحوح (19 يناير 2010)

أحد قادة القسام، تتهمه إسرائيل بالمسؤولية وراء خطف وقتل جنديين إسرائيليين خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى والمسؤولية عن تهريب الأسلحة من إيران إلى قطاع غزة.

وأعلنت شرطة دبي في دولة الإمارات عن اغتياله في غرفته بأحد الفنادق بدبي، (صعقا بالكهرباء ثم تم خنقه) في عملية يشتبه أنها من تدبير اسرائيل وأثارت حينها غضبا دبلوماسيا إماراتيا.

-عز الدين الشيخ خليل (26 سبتمبر 2004)

أحد كوادر "حماس"، قُتل في انفجار سيارته في العاصمة السورية دمشق، فيما حمل مسؤولو الحركة إسرائيل مسؤولية اغتياله.

وقالت حماس إن "الشيخ خليل" هو أحد القادة المؤسسين للقسام.



** ثانيا: الفترة ما بين 1990-2000



-فتحي الشقاقي (26 أكتوبر 1995)

تم إطلاق النار على مؤسس حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أمينها العام فتحي الشقاقي، في جزيرة مالطا (جنوبي إيطاليا) أثناء عودته من ليبيا، في زيارة قيل إنها "سرية".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قد نشرت في ملحقها الأسبوعي 8 حزيران/يونيو 2007، فصلاً من كتاب "نقطة اللا عودة"، للصحفي رونين برغمان، كشف عن وقوف "الموساد" وراء حادثة الشقاقي.

وجاء في الكتاب أنَّ رئيس الحكومة الإسرائيلية في ذلك الوقت الراحل اسحق رابين، أمر في كانون الثاني باغتيال الشقاقي "في أعقاب تنفيذ الجهاد الإسلامي عملية قتل فيها 22 إسرائيلياً وجرح 108 آخرين.

-عاطف بسيسو (8 حزيران 1992)

تتهم حركة "فتح" الموساد الإسرائيلي باغتيال مسؤول الأجهزة الأمنية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عاطف بسيسو، في العاصمة الفرنسية باريس.

وتقول إسرائيل إن بسيسو شارك في عملية احتجاز الرياضيين الإسرائيليين في دورة ميونخ الأولمبية عام 1972.



*ثالثا: الفترة ما بين 1980-1990:



-خليل الوزير (16 إبريل 1988)

تم اغتيال خليل الوزير، الرجل الثاني في حركة "فتح" في منزله بالعاصمة التونسية.

وحسب الرواية الإسرائيلية، فإنه تم في ليلة الاغتيال إنزال "24" عنصرًا مدربًا من الموساد الإسرائيلي، قرابة الشواطئ التونسية، وتسللوا إلى منزله، وقاموا بقتله.



** رابعا: الفترة ما بين 1970-1980:



-غسان كنفاني: (8 تموز/يوليو 1972)

تم اغتيال غسان كنفاني، وهو كاتب وأديب فلسطيني معروف، وقيادي في تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في العاصمة اللبنانية بيروت بتفجير سيارته بواسطة عبوة ناسفة.

-محمود همشري: (8 ديسمبر 1972)

تم اغتيال محمود همشري، وهو ممثل لمنظمة التحرير الفلسطينية في فرنسا حيث تم قتله بواسطة قنبلة في باريس.

-حسين البشير: (24 يناير 1973)

تم اغتيال حسين البشير، وهو ممثل لمنظمة فتح في قبرص، من خلال زرع قنبلة في غرفته في فندق في نيقوسيا.

-محمد النجار وكمال عدوان وكمال ناصر: (10 أبريل 1973)

نفذت وحدة تابعة للموساد، في العاصمة اللبنانية بيروت، عملية اغتيال ثلاثة من قادة حركة فتح ومنظمة التحرير، وهم محمد يوسف النجار وكمال عدوان عضو اللجنة المركزية للحركة وكمال ناصر، المتحدث رسمي باسم منظمة التحرير الفلسطينية.

-حسن علي سلامة: (22 يناير 1979)

تم اغتيال علي حسن سلامة، القيادي البارز في حركة فتح، عن طريق تفجير سيارة في بيروت.



** خامسا: محاولات فاشلة:



- محاولة اغتيال خالد مشعل: (25 سبتمبر 1997)

تعتبر محاولة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل من أشهر محاولات الموساد الإسرائيلي التي فشل في تنفيذها.

ففي 25 سبتمبر 1997، استهدف الموساد الإسرائيلي وبتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشعل من خلال 10 عناصر من جهاز الموساد دخلوا الأردن بجوازات سفر كندية مزورة، وتم حقنه بمادة سامة أثناء سيره في شارع وصفي التل في عمّان.

واكتشفت السلطات الأردنية محاولة الاغتيال، وألقت القبض على اثنين من عناصر الموساد المتورطين في العملية.

وطلب العاهل الأردني الراحل الملك حسين بن طلال من رئيس الوزراء الإسرائيلي المصل المضاد للمادة السامة التي حقن بها خالد مشعل، وهكذا تم إنقاذه.

وأطلق الأردن سراح عملاء الموساد، مقابل إطلاق سراح مؤسس حركة حماس الراحل أحمد ياسين والذي كان محكوما بالسجون الإسرائيلية مدى الحياة.-(الأناضول)