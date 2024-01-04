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اشتباكات بين الاحتلال وفلسطينيين بمحيط مخيم طولكرم

1/4/2024 4:43:22 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفاد مراسل الجزيرة بوقوع اشتباكات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في محيط مخيم طولكرم.

ويواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي، عملياته في مدينة طولكرم ومخيمها ومخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان في الضفة الغربية أن الجيش الإسرائيلي وسع عملياته في طولكرم لتشمل عدة أحياء. وأشار الشهود إلى أن أصوات اشتباكات مسلحة تسمع بين حين وآخر إلى جانب سماع دوي انفجارات.

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