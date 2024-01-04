اشتباكات بين الاحتلال وفلسطينيين بمحيط مخيم طولكرم

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- Alghad Newspaper) أفاد مراسل الجزيرة بوقوع اشتباكات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في محيط مخيم طولكرم.
ويواصل الجيش الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي، عملياته في مدينة طولكرم ومخيمها ومخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية.
ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان في الضفة الغربية أن الجيش الإسرائيلي وسع عملياته في طولكرم لتشمل عدة أحياء. وأشار الشهود إلى أن أصوات اشتباكات مسلحة تسمع بين حين وآخر إلى جانب سماع دوي انفجارات.
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