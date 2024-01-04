ماذا تعرف عن وحدة الساحات التي ابتكرها صالح العاروري؟



أكسبته الأبعاد الثلاثة قدرة على العبور والنفاذ واسعة، إضافة إلى انتمائه إلى الضفة الغربية ومشاركته المبكرة في النضال فيها إبان الانتفاضة الأولى، واتصاله بكبار العمل المقاوم في حماس كعماد عقل ويحيى عياش ومحمد الضيف، وتعرضه للسجن على فترتين؛ الأولى 15 عاماً من 1992 وحتى 2007م، ثم سجنه مرة أخرى بعد التصفية التي أجرتها السلطة الفلسطينية تجاه حماس في الضفة بعد الانقسام الفلسطيني عام 2007 حتى أفرج عنه عام 2010. ثم إبعاده خارج فلسطين ليتنقل بين سوريا وتركيا ولبنان وقطر.



تلك التجربة سهلت له ابتكار بعض التكتيكات، التي ستتخذ طابع الشعار لكنها في جوهرها استراتيجية ظهرت وتجلت في أكثر من موقف، أبرزها كان "سيف القدس" وعملية "طوفان الأقصى"، فما هو ذلك الشعار الذي سكه العاروري.



وحدة الساحات

تقوم فكرة شعار "وحدة الساحات" على تجاوز الخلافات البينية بين الفصائل ومكونات محور العداء لإسرائيل للتوحد خلف الهدف الرئيسي وهو مواجهة العدو الإسرائيلي، على أن توحد فلسطين كل الساحات التي تمزقها الجغرافيا والأيديولوجيا.



وبالفعل استطاع هذا الاتجاه الذي لم يكن العاروري بالطبع هو مُحركه الوحيد، إدماج العديد من الساحات المتباينة جغرافياً والبعيدة من حيث الانتماء والأفكار، بل ظهر بشكل جليّ في صورة انتفاضة على مدار العامين الماضيين منذ معركة سيف القدس.



أحد أبعاد الشعار هو: ما إن تسخن ساحة للحرب مع الكيان المحتل حتى تدخل الأخرى، سواء داخل فلسطين أو خارجها، مستغلاً سقف الإمكان للمقاومة، فكل بلد يصلح لأن يقاوم فيه فرد واحد فليفعل، وكل شارع، كما تبنى العاروري فيها أفكاراً حول التعبئة والتجييش العاطفي من أجل إحياء المقاومة في مناطق ماتت فيها إكلينيكياً كالضفة الغربية بعد انتهاء الانتفاضة الثانية.



الساحات الفلسطينية

في "سيف القدس" ظهر الشعار، إذ انتفضت غزة نصرة للقدس وحي الشيخ جراح، هذه التحركات التي فرضتها الغرفة المشتركة في غزة تعبيراً عن معادلة الاعتداء على الأقصى مقابل صواريخنا، لم تكن لتتم إلا بالوحدة الأولى التي حدثت بين فصائل المقاومة داخل غزة، بين حماس و"الجهاد الإسلامي" وبقية الفصائل الذين هم بالطبع أقل عدداً.



ثم ما إن وقعت الأحداث حتى تفجّر الداخل، عندما اندفع عرب مدينة "اللد" إلى الإضراب والاشتباك السلمي مع جنود الاحتلال، وتكرر ذلك في قرى وبلدات فلسطين المحتلة، والتي أدت إلى مواجهات شرسة عجلت بقرار إنهاء الحرب وتوقفها خلال 11 يوماً. شاركت وقتها الضفة بمواجهات لكنها اتسمت بالضعف بصورة عامة.



بعد أن انتهت جولة سيف القدس عادت بعض من روح الثورة في الضفة، اشتعلت محاولات عديدة لإحياء روح النضال والمقاومة، كتيبة نابلس وجنين وغيرها من الفصائل الصغيرة التي تشكلت بشخصيات عابرة للانتماء، فمنهم من كان ينتمي إلى "شهداء الأقصى" المنبثقة من "فتح" وينخرط في النضال مع آخر من حماس أو "الجهاد" وهكذا. وقد كان العاروري حاضراً في الاتفاق السياسي بين حماس وفتح عام 2017.



نفذ العديد من الفلسطينيين في الضفة والقدس ولبنان عمليات ضد الاحتلال، كانت "الجهاد الإسلامي" خلف العديد من تلك العمليات، إذ كان العامان اللذان تليا "سيف القدس" في الضفة دمويَّين بصورة يومية، لا تخلو من اقتحامات وشهداء.



أما على مستوى الشتات ففي الخارج أخذت الحركة الفلسطينية في العالم بعداً أكبر، حيث بلغت ذروة الدعم الحقوقي والإنساني، وقد كان الجهد الأكبر من الحركة الطلابية الفلسطينية في الجامعات، إذ أثرت في الأكاديميين والحقوقيين.



إذ كانت وحدة الساحات قائمة على توحيد جغرافيا فلسطين بين فلسطين غزة، وفلسطين الضفة، وفلسطين الداخل، وفلسطين الشتات، وحَّد العدو المشترك جغرافيا فلسطين المشتتة.



الساحات الإقليمية

منذ فجر عملية طوفان الأقصى وهناك تساؤل: هل نجح شعار وحدة الساحات؟ على كل، هذا اختبار حقيقي له لكنه على المستوى الإقليمي أثبت فعاليته، فاليمن انخرط في "طوفان الأقصى" من خلال استهداف أم الرشراش "إيلات" بصواريخ كروز ومسيرات انتحارية، وتلا بعدها التصعيد تجاه السفن التجارية التابعة لرجال أعمال من دولة الاحتلال، ثم استهداف كل السفن الذاهبة أو العائدة من دولة الاحتلال الصهيونية.



وفي لبنان كان هناك مستويان للمشاركة: الأول من قبل الحزب، وكان قائماً على استهداف نقاط المراقبة وبعض التصعيد بين الفينة والأخرى والإشغال. أما المستوى الآخر فهو السماح لـ"سرايا القدس" التابعة لـ"الجهاد الإسلامي" ولكتائب عز الدين القسام التابعة لـ"حماس" باستخدام جنوب لبنان كنقطة انطلاق في عمليات تجاه دولة الاحتلال. وقد اغتيل إلى جوار صالح العاروري، قائد كتائب عز الدين القسام في لبنان عزام الأقرع. كذلك شهدت سوريا والعراق عمليات ضد القوات الأمريكية ومصالحها في البلدين. -عربي بوست

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