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الموساد يحذر أمهات الفلسطينيين المشاركين بهجوم 7 أكتوبر

1/4/2024 4:43:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وجه رئيس المخابرات الإسرائيلية "الموساد" دافيد بارنياع، الأربعاء، تحذيرا إلى أمهات الفلسطينيين الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي على المستوطنات والقواعد العسكرية في غلاف قطاع غزة.
وقال بارنياع وفق ما نقل عنه موقع "واللا" الإخباري: "على كل أم عربية أن تعلم، إن كان ابنها على علاقة بأحداث 7 أكتوبر فإن مصيره الموت".
وذكر الموقع، أن بارنياع كان يتحدث في جنازة الرئيس الأسبق لـ"الموساد" تسفي زامير الذي ترأس الجهاز ما بين 1968 و1974 وتم الإعلان عن وفاته الثلاثاء.
يأتي ذلك غداة اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، مساء الثلاثاء، في الضاحية الجنوبية لبيروت، بصواريخ أطلقتها طائرة مسيرة، أسفر عن مقتل 6 آخرين، فيما لم تعلن تل أبيب رسميا مسؤوليتها عن اغتياله.

وردا على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، شنت "حماس" في 7 أكتوبر 2023 هجوم "طوفان الأقصى" ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في محيط غزة.
وقتلت "حماس" في الهجوم نحو 1200 إسرائيلي وأسرت حوالي 240، بادلت قرابة 110 منهم مع إسرائيل، التي تحتجز في سجونها أكثر من 7800 فلسطيني.
ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت "22 ألفا و313 شهيدا و57 ألفا و296 مصابا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.-(الأناضول)

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