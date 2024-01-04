Thursday, 04 January 2024 02:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ميديا بارت:“حزب الله” يعد بـ”معاقبة” إسرائيل مع الحفاظ على الغموض بشأن إستراتيجيته

1/4/2024 4:43:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تحت عنوان:“حزب الله يعد بـ“معاقبة” إسرائيل مع الحفاظ على الغموض بشأن إستراتيجيته”، توقّف موقع“ميديا بارت” الاستقصائي الفرنسي عند تصريحات الأمين العام لـ“حزب الله” اللبناني حسن نصر الله، يوم أمس، رداً على اغتيال الرجل الثاني في حركة“حماس” في بيروت، حيث أكد، في خطاب له، أن حزبه مستعدٌ لـ”قتال بلا حدود” أو“قواعد” إذا أرادت إسرائيل الحرب، واعداً بأن“الجريمة” لن تمر دون عقاب، دون أن يكشف عن طبيعة الرد.
هذا الخطاب، الذي كان مقرراً سلفاً تكريماً للجنرال الإيراني قاسم سليماني، في الذكرى الرابعة لاغتياله، (في إيران، أدى هجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 103 أشخاص، يوم الأربعاء، خلال حفل تأبين)، اتخذ بعداً جديداً بعد اغتيال صالح العاروري، يوم الثلاثاء، في ضربة بالضاحية الجنوبية لبيروت.
بحسب وكالة فرانس برس، نقلاً عن مسؤول لبناني كبير، أطلقت الطائرات المقاتلة الإسرائيلية“صواريخ موجهة” على مكاتب الحركة الفلسطينية في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، ما أسفر عن مقتل ستة آخرين من أعضاء“حماس”. وهذا هو الهجوم الإسرائيلي الأول على بيروت، منذ حرب عام 2006، أثار المخاوف من أن تمتد حرب“حماس” وإسرائيل إلى جميع أنحاء المنطقة.
وأوضح“ميديا بارت” أن هناك خشية لدى البعض من أن يؤدي اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي“حماس” إلى تغيير الوضع. واكتفى حسن نصر الله بالتهديد، في كلمته التي بثها التلفزيون مباشرة:“إذا فكّر العدو بشن حرب على لبنان، فإن قتالنا سيكون بلا حدود، بلا قواعد”.
وفي هذه الأثناء يتصاعد التوتر. ودعا إيمانويل ماكرون إسرائيل إلى“تجنّب أي موقف تصعيدي، خاصة في لبنان”. وندّد رئيس الوزراء اللبناني المستقيل نجيب ميقاتي بالجريمة الإسرائيلية التي تهدف إلى“جرّ لبنان إلى مرحلة جديدة من المواجهة” مع إسرائيل، التي من جانبها لم تعلن أو تنف مسؤوليتها عن الهجوم. وقال مارك ريجيف، مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة، إن ما حدث ليس“هجوماً على الدولة اللبنانية”.
وفي ضاحية بيروت، في اليوم التالي للهجوم، كان التجار مشغولين باستعادة بعض النظام في متاجرهم، وقاموا بكنس الزجاج المكسور الذي تناثر على الأرض. في الواقع، انفجرت بعض النوافذ تحت تأثير الانفجار. ويقول السكان إنهم لم يكونوا على علم بموقع مكتب“حماس”. وقال أحد المتفرجين المتجمعين حول المنطقة التي ما تزال تطوقها الشرطة، وقد تركزت أعينهم على الفجوة الكبيرة التي خلفها الهجوم في الطابق الثاني من المبنى:“من المحتمل أن يكون عميل هو من أعطى الموقع”.
وفي الضاحية، ينتظر السكان رداً كبيراً.“فقد خرقت إسرائيل قواعد الاشتباك”، يستنكر محمود (48 عاماً)، أحد سكان الحي. وأضاف:“لقد تغيرت القواعد الآن، ويجب أن يكون الرد في ذروة التصعيد. لقد ضربوا قلب بيروت، وعلينا الآن أن نضرب قلب تل أبيب”، مؤكداً لـ“ميديا بارت” ثقته الكاملة بخيارات حسن نصر الله.
كما ينقل“ميديا بارت” عن جوزيف ضاهر، الأستاذ في جامعة لوزان، والمتخصص في“حزب الله”، قوله إن الهجوم هو بشكل واضح جزء من الضغوط التي تمارسها إسرائيل من أجل التنفيذ الصارم للقرار 1701، الذي ينص على انسحاب“حزب الله” إلى شمال نهر الليطاني، أي 30 كيلومتراً من الحدود. وأوضحت إسرائيل أن مطالبها سيتم تنفيذها“بالدبلوماسية أو بالقوة”، على حد تعبير وزير الخارجية إيلي كوهين.
كثفت إسرائيل هجماتها على الجبهة اللبنانية منذ انتهاء الهدنة غير الرسمية مع“حزب الله”، مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي. واغتيال الرجل الثاني في“حماس” سيشكل جزءاً من هذه الإستراتيجية: زيادة المخاطر من خلال الاستفادة من نافذة الشرعية التي أتاحها الهجوم غير المسبوق الذي شنته“حماس” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل.
ويعتقد جوزيف ضاهر أن“إسرائيل تستغل الحرب كفرصة لتحقيق أهداف أخرى”.
أظهر حزب الله تحفظاً معيناً في ردوده، على الرغم من تزايد عدد القتلى في صفوفه، أكثر من مائة، ولكن أيضاً نحو عشرين مدنياً، والدمار الكبير في جنوب البلاد. وفي الجانب الإسرائيلي، قُتل ما لا يقل عن خمسة مدنيين وتسعة جنود في الاشتباكات، بحسب أرقام الجيش.
تدرك الميليشيا الشيعية أنها بالكاد تستطيع تحمل حرب لا تحظى بشعبية كبيرة لدى شريحة من السكان المعارضين لـ“حزب الله” في لبنان، الذي ركع بالفعل على ركبتيه بسبب الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي اندلعت منذ عام 2019، يُشير“ميديا بارت”.
ويضيف جوزيف ضاهر:“كما أن إيران لا تريد المخاطرة بالقدرات العسكرية والنفوذ السياسي لميليشياتها، التي تعتبرها جوهرة التاج. تبقى المعادلة جوهرياً دون تغيير بالنسبة لحزب الله: فهو يريد الحفاظ على مكانته كجبهة ضغط، دون الرغبة في إثارة تصعيد حقيقي سيكون مكلفاً للغاية بالنسبة له سياسياً وعسكرياً”.
وينقل“ميديا بارت” عن الباحث كريم المفتي قوله إن موقف إسرائيل المتطرف متجذّر في“الخوف” من 7 تشرين الأول/أكتوبر اللبناني، والذي سيأتي هذه المرة من“حزب الله”، وهو ميليشيا أقوى بكثير من“حماس”. وبينما تفكر إسرائيل بالفعل في مرحلة ما بعد غزة، فإن المسألة الوجودية المتمثلة في عودة عشرات الآلاف من النازحين إلى الحدود الشمالية، والتي لا يمكن تصورها ما دام التهديد من“حزب الله” يلوح في الأفق، أصبحت ملحة، يقول“ميديا بارت”.
وتحاول فرنسا بشكل خاص لعب دور الوسيط بين العدوين اللدودين في ما يتعلق بكيفية تطبيق القرار رقم 1701، الذي اتخذه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2006. ويقول كريم المفتي:“لقد قوبل هذا النهج بالرفض على نطاق واسع داخل حزب الله”. والحقيقة أن“حزب الله” قد كرر أنه لن يقبل بأي مفاوضات ما دامت الحرب في غزة مشتعلة.
يبدو أن“حزب الله”، في الوقت الحالي، يعتبر تصعيد العنف على الجانب الإسرائيلي بمثابة خدعة، كما يوضح كريم المفتي.“حزب الله يدرك جيداً أن الجيش الإسرائيلي المنتشر بأعداد كبيرة في غزة لا يملك القدرات العسكرية الكافية لتخصيصها للجبهة الشمالية. علاوة على ذلك، فإن الدعم الأمريكي في حالة انتشار الصراع في جميع أنحاء لبنان ليس مضموناً على الإطلاق.”.
ولكن إلى متى يمكن الحفاظ على التوازن؟ يتساءل“ميديا بارت” في نهاية المقال، معتبراً أن الأيام القليلة المقبلة قد تكون حاسمة.-(وكالات)

MENAFN04012024000072011014ID1107683747

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث