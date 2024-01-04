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انتخاب الهنداوي مديرا تنفيذيا للاتحاد الدولي للرياضة للجميع

1/4/2024 4:43:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انتخب الأستاذ الدكتور عمر الهنداوي، عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في الجامعة الهاشمية، مديرا تنفيذيا للإتحاد الدولي للرياضة للجميع، وذلك على هامش الإجتماع السنوي الذي عقده مجلس إدارة الاتحاد الدولي للرياضة للجميع والتابع لمظلة اللجنة الأولمبية نهاية العام المنقضي، بحضور أعضاء الاتحاد كافة.
ويأتي انتخاب الهنداوي، نظير ما يتمتع به من خبرة طويلة في مجال الرياضة للجميع، والذي يعد من أبرز الهيئات العالمية المكرسة لتعزيز مفهوم الرياضة المتاحة للجميع في مختلف أنواعها ومستوياتها، وانسجاما مع رؤية الإتحاد الدولي – الذي يضم 75 دولة منتسبة تحت مظلته - في سياق حرصه أيضا على تطوير أنشطته الرياضية.
وتعكس هذه الخطوة ثقة أعضاء الدول المنتسبة للاتحاد الدولي للرياضة للجميع بالدكتور الهنداوي، في ظل امتلاكه مهارات وخبرات في إدارة شؤون الاتحاد واعترافهم بدوره البارز في تعزيز قيم الرياضة الشاملة وتطوير الأنشطة الرياضية على الصعيد العالمي، إلى جانب الثقة الكبيرة في قدراته على قيادة الاتحاد نحو تحقيق أهدافه الطموحة. حيث توقع أن يسهم هذا الاختيار في تطوير مجال التعليم الرياضي وتعزيز قيم الرياضة الشاملة في المجتمع.
وينظر للهندواي بعين التفاؤل في تعزيز الشراكات الدولية وتطوير برامج جديدة، تساهم في تعزيز مفهوم الرياضة المتاحة للجميع على مستوى العالم، كما يعكس هذا التركيز على الأنشطة القارية رؤيته الواسعة والتزامه بتحقيق التوازن الرياضي والتفاعل المجتمعي من خلال الرياضة.
ونظمت مجموعة من الفعاليات والبطولات على المستوى القاري والدولي تحت اشراف المدير التنفيذي للاتحاد، مما ساهم في تعزيز التفاعل والمشاركة الرياضية على نطاق واسع، وقاد الدكتور هنداوي جهودا كبيرة لتطوير نشاطات الرياضة للجميع، كان آخرها الاشراف على نشاطات وانتخابات غرب أفريقيا، التي أقيمت مؤخرا في ساحل العاج.

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