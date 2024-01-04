Chatgpt يشخص الأمراض بدقة 84 % من الحالات



ووفقاً لمجلة ((فوربس))، فقد أُجريت الدراسة على 2000 من البالغين الأميركيين، والذين يعانون أمراضاً ومشكلات صحية مختلفة.



وقام المشاركون بإبلاغ ((شات جي بي تي)) بالأعراض التي يعانون منها، ليفاجأ 81 في المائة منهم بقيام الروبوت بتشخيص حالتهم بطريقة صحيحة.



ولفت فريق الدراسة إلى أن الشعب الأميركي يبدو أنه يثق بالذكاء الاصطناعي بشكل أكبر من الشعبين البريطاني والأسترالي.



وأضافوا قائلين: ((في حين أن ما يقرب من نصف الشعب البريطاني وثلث الأستراليين يقولون إنهم لا يثقون في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في أي مهام تتعلق بالصحة، فإن 6 في المائة فقط من الأميركيين ليست لديهم هذه الثقة)).



وتقول ليغا هوغان، الباحثة في جامعة كاليفورنيا، والتي قادت فريق الدراسة الجديدة: ((ينبغي ألا نفاجأ من لجوء الأميركيين إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي لتشخيص أعراضهم، فهناك 26 مليون شخص بالولايات المتحدة ليس لديه تأمين صحي، ومن بين أولئك الذين لديهم تأمين صحي، فإن الاشتراكات الباهظة الثمن أو صعوبة الحصول على موعد مع الطبيب المختص تجعل البحث عن بدائل أخرى لتشخيص الأمراض أمراً جذاباً)).



والشهر الماضي، أكدت دراسة أجراها باحثون في جامعة لونغ آيلاند الأميركية أن ((شات جي بي تي)) فشل في الإجابة بشكل صحيح عما يقرب من 75 في المائة من الأسئلة المتعلقة باستخدام العقاقير الطبية، مع تأكيد الباحثين تسبب بعض الإجابات في ضرر للمرضى إذا جرى اتباعها.



وتعليقاً على ذلك، أشار متحدث باسم شركة الذكاء الاصطناعي الأميركية ((أوبن إيه آي))، المطورة لـ((شات جي بي تي))، إلى أن الأداة لم يجرِ ضبطها بدقة لتوفير المعلومات الطبية.



وأكد المتحدث ضرورة عدم اعتماد المستخدمين على هذه الأداة بديلاً للمشورة الطبية المتخصصة أو الرعاية التقليدية.- رويترز

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