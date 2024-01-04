أمير الباحة يقلد السيف رتبته - جريدة الوطن السعودية

أمير الباحة يقلد السيف رتبته - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
1/4/2024 4:38:58 AM
(MENAFN
- Al Watan) قلد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، مدير الجوازات بالمنطقة عبدالعزيز بن محمد السيف رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة لواء، وهنأه متمنيًا له التوفيق في مهام عمله.
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