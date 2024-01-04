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أمير الباحة يقلد السيف رتبته - جريدة الوطن السعودية

1/4/2024 4:38:58 AM
(MENAFN- Al Watan) قلد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، مدير الجوازات بالمنطقة عبدالعزيز بن محمد السيف رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة لواء، وهنأه متمنيًا له التوفيق في مهام عمله.

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