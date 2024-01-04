شركة MSCI تكمل صفقة الاستحواذ على شركة Fabric

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة MSCI Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MSCI) الرائدة في مجال توفير أدوات وخدمات دعم اتخاذ القرارات ذات المهمات الحيوية، أنها أكملت صفقة الاستحواذ على Fabric، منصة تكنولوجيا إدارة الثروات المتخصصة في تصميم المحافظ وتخصيصها وتقديم التحليلات اللازمة لمديري الثروات والمستشارين القائمين عليها.
جرى الإعلان عن صفقة الاستحواذ في الأصل في 20 من ديسمبر 2023.
صرح Jorge Mina ، رئيس قسم التحليلات في MSCI ، قائلاً: "يعد إكمال هذه الصفقة خطوة أخرى تقطعها شركة MSCI على طريق توسعها المستمر على صعيد الوصول إلى الأسواق وعروض العملاء. ونحن ما زلنا ملتزمين بخطة توسيع نطاق حلول الثروات التي نقدمها بغية تحسين تلبية الاحتياجات المتنوعة للمستثمرين، ويعد الاندماج مع Fabric علامة فارقة في رحلة تحقيق الهدف."
نبذة عن MSCI Inc.
تعد MSCI شركة رائدة في مجال توفير أدوات وخدمات دعم القرارات الحيوية لمجتمع الاستثمار العالمي، وبفضل أكثر من 50 عامًا من الخبرة في مجال الأبحاث والبيانات والتكنولوجيا، فإننا ندعم العملاء لاتخاذ قرارات استثمارية أفضل عن طريق تمكينهم من فهم المحركات الرئيسية للمخاطر والعائدات وتحليلها، ومن ثم تصميم محافظ أكثر فعالية. علاوةً على ذلك، فنحن نبتكر حلولاً رائدة ومعززة بالأبحاث يستعين بها العملاء لإدراك بواطن الأمور وتحسين مستوى الشفافية عبر عملية الاستثمار. للتعرف على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة . MSCI#IR
بيانات تطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية على النحو المحدد في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بدمج شركة Fabric ومستقبل الأعمال التجارية المكتسبة حديثًا. كما تتعلق هذه البيانات التطلعية بالأحداث المستقبلية أو بالأداء المستقبلي وتتضمن المخاطر المعروفة والمجهولة وأوجه الشك والعوامل الأخرى التي قد تتسبب في اختلاف نتائجنا أو مستويات نشاطنا أو أدائنا أو إنجازاتنا الفعلية جوهريًا عن أي نتائج أو مستويات نشاط أو أداء أو إنجازات مستقبلية أعربت عنها هذه البيانات أو أشارت إليها. وفي بعض الحالات، يمكن تحديد البيانات التطلعية عن طريق استخدام كلمات، مثل "ربما" أو "يمكن" أو "نتوقع" أو "ننوي" أو "نخطط" أو "نسعى" أو "نتنبأ" أو "نعتقد" أو "نقدر" أو "نتكهن" أو "محتمل" أو "نواصل" أو هذه الكلمات بصيغة النفي أو غيرها من المصطلحات المماثلة. ونحن نهيب بك عدم الاعتماد الزائد على هذه البيانات التطلعية لأنها تتضمن مخاطر معروفة ومجهولة وأوجه شك وعوامل أخرى تكون، في بعض الحالات، خارجة عن سيطرة شركة MSCI، ويمكن أن تؤثر جوهريًا على النتائج أو مستويات النشاط أو الأداء أو الإنجازات الفعلية.
يمكن الاطلاع على العوامل الأخرى التي قد تؤثر جوهريًا على النتائج أو مستويات النشاط أو الأداء أو الإنجازات الفعلية في تقرير شركة MSCI السنوي الصادر وفقًا للنموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر 2022 والمقدم لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة ("SEC") بتاريخ 10 من فبراير 2023 وفي التقارير الربع سنوية الصادرة وفقًا للنموذج 10-Q والتقارير الحالية الصادرة وفقًا للنموذج 8-K المودعة أو المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة. وإذا تحقق أي من هذه المخاطر أو الشكوك أو إذا ثبت عدم صحة افتراضات MSCI الأساسية، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا كبيرًا مخالفًا لتوقعات MSCI. إضافةً إلى ذلك، يعكس أي بيان تطلعي في هذا البيان الصحفي وجهات نظر MSCI الحالية في ما يتعلق بالأحداث المستقبلية كما أنه مرهون بهذه المخاطر وغيرها من المخاطر وأوجه الشك والافتراضات المتعلقة بعمليات MSCI ونتائج العمليات وإستراتيجية النمو والسيولة. ولا تلتزم شركة MSCI بتحديث هذه البيانات التطلعية أو مراجعتها علنًا لأي سبب من الأسباب، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون.
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