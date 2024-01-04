شركة MSCI تكمل صفقة الاستحواذ على شركة Fabric

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة MSCI Inc.‎ (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MSCI) الرائدة في مجال توفير أدوات وخدمات دعم اتخاذ القرارات ذات المهمات الحيوية، أنها أكملت صفقة الاستحواذ على Fabric، منصة تكنولوجيا إدارة الثروات المتخصصة في تصميم المحافظ وتخصيصها وتقديم التحليلات اللازمة لمديري الثروات والمستشارين القائمين عليها.

جرى الإعلان عن صفقة الاستحواذ في الأصل في 20 من ديسمبر 2023.

صرح Jorge Mina ، رئيس قسم التحليلات في MSCI ، قائلاً: "يعد إكمال هذه الصفقة خطوة أخرى تقطعها شركة MSCI على طريق توسعها المستمر على صعيد الوصول إلى الأسواق وعروض العملاء. ونحن ما زلنا ملتزمين بخطة توسيع نطاق حلول الثروات التي نقدمها بغية تحسين تلبية الاحتياجات المتنوعة للمستثمرين، ويعد الاندماج مع Fabric علامة فارقة في رحلة تحقيق الهدف."

نبذة عن MSCI Inc.‎

تعد MSCI شركة رائدة في مجال توفير أدوات وخدمات دعم القرارات الحيوية لمجتمع الاستثمار العالمي، وبفضل أكثر من 50 عامًا من الخبرة في مجال الأبحاث والبيانات والتكنولوجيا، فإننا ندعم العملاء لاتخاذ قرارات استثمارية أفضل عن طريق تمكينهم من فهم المحركات الرئيسية للمخاطر والعائدات وتحليلها، ومن ثم تصميم محافظ أكثر فعالية. علاوةً على ذلك، فنحن نبتكر حلولاً رائدة ومعززة بالأبحاث يستعين بها العملاء لإدراك بواطن الأمور وتحسين مستوى الشفافية عبر عملية الاستثمار. للتعرف على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة . MSCI#IR

بيانات تطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية على النحو المحدد في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بدمج شركة Fabric ومستقبل الأعمال التجارية المكتسبة حديثًا. كما تتعلق هذه البيانات التطلعية بالأحداث المستقبلية أو بالأداء المستقبلي وتتضمن المخاطر المعروفة والمجهولة وأوجه الشك والعوامل الأخرى التي قد تتسبب في اختلاف نتائجنا أو مستويات نشاطنا أو أدائنا أو إنجازاتنا الفعلية جوهريًا عن أي نتائج أو مستويات نشاط أو أداء أو إنجازات مستقبلية أعربت عنها هذه البيانات أو أشارت إليها. وفي بعض الحالات، يمكن تحديد البيانات التطلعية عن طريق استخدام كلمات، مثل "ربما" أو "يمكن" أو "نتوقع" أو "ننوي" أو "نخطط" أو "نسعى" أو "نتنبأ" أو "نعتقد" أو "نقدر" أو "نتكهن" أو "محتمل" أو "نواصل" أو هذه الكلمات بصيغة النفي أو غيرها من المصطلحات المماثلة. ونحن نهيب بك عدم الاعتماد الزائد على هذه البيانات التطلعية لأنها تتضمن مخاطر معروفة ومجهولة وأوجه شك وعوامل أخرى تكون، في بعض الحالات، خارجة عن سيطرة شركة MSCI، ويمكن أن تؤثر جوهريًا على النتائج أو مستويات النشاط أو الأداء أو الإنجازات الفعلية.

يمكن الاطلاع على العوامل الأخرى التي قد تؤثر جوهريًا على النتائج أو مستويات النشاط أو الأداء أو الإنجازات الفعلية في تقرير شركة MSCI السنوي الصادر وفقًا للنموذج ‎10-K للسنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر 2022 والمقدم لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة ("SEC") بتاريخ 10 من فبراير 2023 وفي التقارير الربع سنوية الصادرة وفقًا للنموذج ‎10-Q والتقارير الحالية الصادرة وفقًا للنموذج ‎8-K المودعة أو المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة. وإذا تحقق أي من هذه المخاطر أو الشكوك أو إذا ثبت عدم صحة افتراضات MSCI الأساسية، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا كبيرًا مخالفًا لتوقعات MSCI. إضافةً إلى ذلك، يعكس أي بيان تطلعي في هذا البيان الصحفي وجهات نظر MSCI الحالية في ما يتعلق بالأحداث المستقبلية كما أنه مرهون بهذه المخاطر وغيرها من المخاطر وأوجه الشك والافتراضات المتعلقة بعمليات MSCI ونتائج العمليات وإستراتيجية النمو والسيولة. ولا تلتزم شركة MSCI بتحديث هذه البيانات التطلعية أو مراجعتها علنًا لأي سبب من الأسباب، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.