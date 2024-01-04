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شابة تهاجم 4 أشخاص بسكّين في قطار بطوكيو

1/4/2024 4:34:42 AM
(MENAFN- Al Watan) أصيب 4 أشخاص في هجوم بسكين نفذته امرأة في العاصمة اليابانية طوكيو داخل عربة قطار، حسبما ذكرت قناة "إن إتش كيه" التلفزيونية.
ووفقا للقناة، فقد تلقت شرطة الطوارئ مكالمة تنذر بوجود امرأة مسلحة بسكين في إحدى عربات القطار في محطة أكيهابارا.
وتم اعتقال المرأة بعد أن أصيب أربعة أشخاص، وتوقفت حركة المرور على خط يامانوتي بسبب الحادث.
و أوضحت وكالة "كيودو" للأنباء بأن المرأة التي هاجمت ركاب مترو الأنفاق في العاصمة اليابانية طوكيو بسكين اعترفت بأنها أرادت "قتل الناس".
وأشارت الوكالة إلى أن عمر المرأة يتراوح بين 20 و30 عاما.

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