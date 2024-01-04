شابة تهاجم 4 أشخاص بسكّين في قطار بطوكيو

(MENAFN
- Al Watan) أصيب 4 أشخاص في هجوم بسكين نفذته امرأة في العاصمة اليابانية طوكيو داخل عربة قطار، حسبما ذكرت قناة "إن إتش كيه" التلفزيونية.
ووفقا للقناة، فقد تلقت شرطة الطوارئ مكالمة تنذر بوجود امرأة مسلحة بسكين في إحدى عربات القطار في محطة أكيهابارا.
وتم اعتقال المرأة بعد أن أصيب أربعة أشخاص، وتوقفت حركة المرور على خط يامانوتي بسبب الحادث.
و أوضحت وكالة "كيودو" للأنباء بأن المرأة التي هاجمت ركاب مترو الأنفاق في العاصمة اليابانية طوكيو بسكين اعترفت بأنها أرادت "قتل الناس".
وأشارت الوكالة إلى أن عمر المرأة يتراوح بين 20 و30 عاما.
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