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مقتل إمام مسجد بعد إطلاق النار عليه في أمريكا

1/4/2024 4:34:42 AM
(MENAFN- Al Watan) قتل إمام مسجد أمريكي الأربعاء برصاصات عدة أصابته أمام مسجده في نيوراك، بحسب ما أعلنت سلطات ولاية نيوجيرسي المجاورة لنيويورك، التي استبعدت في الوقت الراهن أي دوافع عنصرية للجريمة.
وقال المدعي العام لولاية نيوجيرسي، مات بلاتكين إن القتيل يدعى حسن شريف، وقد أصيب فجر الأربعاء برصاصات عدة، نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث ما لبث بعد بضع ساعات أن فارق الحياة متأثرا بجروحه.
وأوضح المدعي العام أن عدد المسلمين الأمريكيين في ولاية نيوجيرسي يبلغ 300 ألف نسمة.
ومنذ اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، ازدادت الهجمات المعادية للإسلام وتلك المعادية للسامية في سائر أنحاء الولايات المتحدة.
بدوره، قال تيد ستيفنز، المدعي العام لمقاطعة إسيكس، إن إمام المسجد أصيب بأكثر من رصاصة.
وتابع: "نحن ملتزمون بإحقاق العدالة لعائلة الإمام"، واصفا ما حدث بأنه "جريمة غادرة".
من جهتها، أعلنت إدارة أمن النقل الأمريكية "تي إس إيه"، أن القتيل كان يعمل مدققا أمنيا في مطار نيوارك منذ 2006.
وقالت المتحدثة باسم الإدارة ليزا فاربستين: "لقد شعرنا بحزن عميق عندما علمنا بوفاته، ونرسل تعازينا لعائلته وأصدقائه وزملائه".
ووقع الهجوم أمام مسجد محمد في نيوارك، حيث كان القتيل يؤم المصلين.

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