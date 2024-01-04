مقتل إمام مسجد بعد إطلاق النار عليه في أمريكا

(MENAFN
- Al Watan) قتل إمام مسجد أمريكي الأربعاء برصاصات عدة أصابته أمام مسجده في نيوراك، بحسب ما أعلنت سلطات ولاية نيوجيرسي المجاورة لنيويورك، التي استبعدت في الوقت الراهن أي دوافع عنصرية للجريمة.
وقال المدعي العام لولاية نيوجيرسي، مات بلاتكين إن القتيل يدعى حسن شريف، وقد أصيب فجر الأربعاء برصاصات عدة، نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث ما لبث بعد بضع ساعات أن فارق الحياة متأثرا بجروحه.
وأوضح المدعي العام أن عدد المسلمين الأمريكيين في ولاية نيوجيرسي يبلغ 300 ألف نسمة.
ومنذ اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، ازدادت الهجمات المعادية للإسلام وتلك المعادية للسامية في سائر أنحاء الولايات المتحدة.
بدوره، قال تيد ستيفنز، المدعي العام لمقاطعة إسيكس، إن إمام المسجد أصيب بأكثر من رصاصة.
وتابع: "نحن ملتزمون بإحقاق العدالة لعائلة الإمام"، واصفا ما حدث بأنه "جريمة غادرة".
من جهتها، أعلنت إدارة أمن النقل الأمريكية "تي إس إيه"، أن القتيل كان يعمل مدققا أمنيا في مطار نيوارك منذ 2006.
وقالت المتحدثة باسم الإدارة ليزا فاربستين: "لقد شعرنا بحزن عميق عندما علمنا بوفاته، ونرسل تعازينا لعائلته وأصدقائه وزملائه".
ووقع الهجوم أمام مسجد محمد في نيوارك، حيث كان القتيل يؤم المصلين.
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