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ارتفاع عدد قتلى زلزال اليابان إلى 77 قتيلا

1/4/2024 4:34:42 AM
(MENAFN- Al Watan) ارتفع عدد قتلى الزلزال القوي الذي ضرب الساحل الغربي لليابان في أول أيام العام الجديد إلى 77، مع استمرار البحث عن ناجين تحت المباني المنهارة بينما ينتظر عشرات الآلاف من الذين تم إجلاؤهم المساعدة.
وقال رئيس بلدية مدينة سوزو ماسوهيرو إيزوميا في اجتماع حول الاستجابة الوطنية للكوارث "لم يتبق سوى القليل من الوقت قبل مرور 72 ساعة على الزلزال".
وأضاف "نحن بحاجة حقا لحشد كل قوتنا المتبقية لمواصلة جهود الإنقاذ".
كما تعرضت شبه جزيرة نوتو إلى ما يقرب من 600 هزة منذ وقوع الزلزال، مما يثير مخاوف من حدوث انهيارات أرضية والمزيد من الأضرار بالبنية التحتية.
ولا يزال الحجم الكامل للأضرار والخسائر البشرية غير واضح بعد مرور أربعة أيام على الزلزال الذي يُعد الأسوأ في اليابان منذ عام 2016.

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