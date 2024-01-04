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صندوق الاستثمارات يعلن اكتمال استثماره في شركة مبكو

1/4/2024 4:34:42 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلن صندوق الاستثمارات العامة "الصندوق" اكتمال استثماره في شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)، الرائدة في صناعة وتدوير المنتجات الورقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتبلغ نسبة ملكيته 23.08%، عبر الاكتتاب في أسهم جديدة أصدرتها مبكو لزيادة رأس مالها.
ويهدف الصندوق من خلال استثماره إلى تمكين مبكو من رفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية ودعم الاستدامة البيئية، عبر المنتجات القابلة للتدوير، ومن ضمنها المنتجات الورقية، بما يتماشى مع مستهدفات المملكة والصندوق في مجال الاستدامة. كما يسهم استثمار صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق إستراتيجية مبكو التوسعية، خاصة في مجالات التعبئة والتغليف، وصناعات منتجات البناء المتخصصة - مثل ألواح الجبس، مما يعزز سلاسل الإمداد المحلية لمختلف المشاريع الحالية والمستقبلية.
ويمتلك الصندوق محفظة استثمارية متنوعة في مشـــاريع التطويـــر العقـــاري والبناء والتشييد؛ بهدف دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة وجذب المستثمرين المحليين والدوليين والمساهمة في زيادة السعة التشغيلية وتبني أبرز التقنيات, حيث عمل صندوق الاستثمارات العامة على تمكين 13 قطاعاً حيوياً ذا أولوية في إستراتيجيته الاستثمارية، بالشراكة مع القطاع الخاص وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بتنويع الاقتصاد، ومن ضمنها قطاعات التجزئة والتشييد والبناء والتطوير العقاري.
وأوضح مدير قطاع الصناعات والتعدين في الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالصندوق محمد الداود، أن استثمار الصندوق في شركة مبكو يعكس جاذبية فرص النمو في قطاعات واعدة، مثل إعادة التدوير والتجزئة ومواد البناء وغيرها, كما يمكّن الشركة من التوسع في أنشطتها الإنتاجية المستدامة، مع التركيز على المنتجات ذات القيمة العالية وتعزيز نشاطاتها التصديرية.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة مبكو المهندس سامي الصفران: "سيُسهم استثمار الصندوق في تمكين مبكو من تنفيذ إستراتيجيتها للتوسع، والاستفادة من إمكانات النمو الكبيرة في الأسواق المحلية والإقليمية، وتوفير المزيد من الفرص في ظل سعي مبكو لترسيخ ريادتها في القطاع, فيما تعمل مبكو من أجل نمو مستدام ومستقبل أفضل بفضل إستراتيجيتها التي تحقق التكامل بين نشاطي إنتاج الورق وإدارة المخلفات, كما تعزز الشركة استثمارها في القطاع من خلال مشاريع طموحة تدعم أهداف المملكة في الاستدامة والتحول إلى الاقتصاد الدائري عبر إعادة التدوير وخفض الهدر وتحويل المخلفات إلى مصادر للطاقة لتلبية احتياجات أنشطتنا".
ويوفر السوق السعودي فرصاً واعدة للاستثمار في المنتجات الورقية وصناعاتها، مثل ورق المناديل، بفضل نموها السريع وتوطين الإنتاج, وينسجم استثمار الصندوق في شركة مبكو مع أهدافه الإستراتيجية في دعم القطاع الخاص في المملكة؛ لتعزيز المحتوى المحلي، وزيادة المنتجات القابلة للتصدير والارتقاء بجودتها وتنافسيتها.

MENAFN04012024000089011017ID1107683727

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