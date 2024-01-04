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القبض على 6 مواطنين لارتكابهم مخالفة الشروع في الصيد بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

1/4/2024 4:34:42 AM
(MENAFN- Al Watan) صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي بأن الدوريات الميدانية للقوات وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، تمكنت من القبض على المواطنين: 1- حسين سعدون النصافي. 2- مبيريك بادي الجميلي. 3- عايد عيد الجميلي. 4- موسى موزي السعدي. 5- مطر حبيب الجميلي. 6- حمود سعيد الجميلي.
بحوزتهم (6) صقور وبندقيتا رش شوزن وبندقيتان غازيتان غير مرخصة وجهازا تتبع للصقور و (22) طائرًا و (65) ذخيرة شوزن، وارتكابهم مخالفة الشروع في الصيد، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، مؤكدةً أن عقوبة استخدام بنادق الرش (الشوزن) والشباك والمصائد غرامة (100,000) ، فيما تبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) .
وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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