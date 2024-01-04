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وصول الفوج الأول من ضيوف خادم الحرمين لبرنامج العمرة إلى المدينة المنورة

1/4/2024 4:34:41 AM
(MENAFN- Al Watan) بدأت وفود المجموعة الأولى من المعتمرين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للعمرة والزيارة التوافد إلى المدينة المنورة اليوم، حيث تنفذ البرنامج وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وتضم الدفعة الأولى من المجموعة (250) معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة من (14) دولة من شرق آسيا وهي: (ماليزيا، الفلبين، إندونيسيا، تايون، ماينمار، فيتنام، لاوس، هونج كونج، اليابان، بروناي، تايلاند، كوريا الجنوبية، كمبوديا ، منغوليا)، حيث من المقرر أن تصل الدفعة الثانية والثالثة من المعتمرين في وقت لاحق من اليوم الخميس، ليكتمل وصول ضيوف المجموعة الأولى التي تضم (1000) معتمر من جميع دول العالم.
وعبّر الضيوف عند وصولهم للمدينة المنورة عن جزيل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين - حفظهما الله - على هذه الاستضافة الكريمة لأداء مناسك العمرة وزيارة المدينة المنورة، مؤكدين أن هذه الاستضافة خدمة للإسلام والمسلمين.
يذكر أن الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، عدّت برنامجاً تشارك به جميع اللجان العاملة لتمكين الضيوف من زيارة الحرم النبوي الشريف ومسجد قباء والمواقع التاريخية في المدينة قبل الانتقال لمكة المكرمة لآداء مناسك العمرة.

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