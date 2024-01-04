زين السعودية شريك إستراتيجي مع جمعية كبار السن

MENAFN - Al Watan) أعلنت "زين السعودية" عن توقيعها مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة إستراتيجية مع "جمعية كبار السن"، والتي تهدف إلى سد الفجوة الرقمية لدى كبار السن وتشجيعهم على استخدام التقنية. وتندرج هذه المذكرة ضمن إستراتيجية "زين السعودية" للاستدامة، والتي تسعى إلى توفير الممكنات اللازمة لضمان الشمولية الرقمية ورفع وتطوير مستوى القدرات الرقمية لأفراد المجتمع السعودي، وذلك تماشياً مع رؤية السعودية 2030 للمساهمة في الوصول إلى وطنٍ رقميٍّ طموح.حيث ستقدم "زين السعودية" عدداً من الدورات التدريبية المخصصة لكبار السن لمساعدتهم على التعلم البسيط والمباشر للتقنية، وتحفيزهم على التعامل مع الحلول الرقمية، والتعريف بأهم التطبيقات والبرامج المناسبة لهم مما يساهم في رفع جودة حياتهم.

وتعليقاً على هذه الشراكة قالت المديرة العامة للتواصل المؤسسي في "زين السعودية الاستاذة" إيمان عبدالله الصعيدي: " تأتي هذه الشراكة انعكاساً لإستراتيجيتنا للاستدامة المؤسسية، التي من أبرز أهدافها تحقيق الشمولية عبر إيصال الخدمات الرقمية لكل فئات المجتمع، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 للوصول إلى مجتمعٍ رقميٍّ شامل، وهو ما نهدف له من خلال هذه الشراكة لتشجيع فئةٍ غالية على قلوبنا وهم كبار السن، على استخدام التقنية والاستفادة من تسهيلاتها ومساعدتهم عبر دوراتٍ تبسط عملية التعلم والاستخدام المباشر للتقنية لديهم، وتحفيزهم على التعامل مع الحلول الرقمية مما يساهم في تسهيل أمور حياتهم اليومية لتكون في متناول يدهم مثل تطبيقات الصحة والتواصل والتنقل، وأيضاً التطبيقات الترفيهية لتعزيز جودة حياتهم".

وأضافت: " نسعد بشراكتنا الإستراتيجية مع جمعية كبار السن، وسنعمل يداً بيد للتواصل مع أوسع شريحةٍ من هذه الفئة الاجتماعية الغالية علينا والتي تحتاج منا كل العناية والاهتمام ".

بدوره، أشار نائب رئيس مجلس إدارة "جمعية كبار السن" سامي الحمود، إلى أنَّ توفير حياة كريمة لكبار السن هدف جوهري تعمل الجمعية على تحقيقه بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، مشيداً بهذه الشراكة مع "زين السعودية" التي ستعزز من قدرات كبار السن الرقمية لتسهيل شؤونهم ومسار حياتهم اليومي، ومثنياً على دور الشركة الرائد في مجال الاستدامة المؤسسية.

الجدير ذكره أنَّ "زين السعودية" حصلت على تصنيف (A)، ضمن مؤشر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (MSCI ESG Index)، وذلك نظير تميزها في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في قطاع الاتصالات السعودي.