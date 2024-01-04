3 مليارات دولار زيادة في احتياطيات النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت احتياطيات النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية ارتفاعا، للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر، على خلفية زيادة قيمة التحويل للأصول غير الدولارية وارتفاع الودائع.

وأوضح البنك المركزي الكوري، اليوم الخميس، أن احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد وصلت إلى 420.15 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر، بزيادة 3.07 مليار دولار عن شهر نوفمبر.

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وأشار إلى أن انخفاض قيمة الدولار الشهر الماضي عزز القيمة المحولة للحيازات المقومة بعملات أخرى، وزادت عوائد الاستثمار.

وقال البنك المركزي، إن مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية انخفض بنسبة 1.5 % في الشهر الماضي.

وقدرت قيمة الأوراق المالية الأجنبية، مثل سندات الخزانة الأمريكية، بنحو 373.67 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر، بزيادة 1.6 مليار دولار عن الشهر الذي سبقه.

وأظهرت البيانات أن هذه الاحتياطيات تمثل 88.9% من الاحتياطيات الأجنبية، وبلغت قيمة الودائع 21.98 مليار دولار في نهاية ديسمبر، بزيادة 1.38 مليار دولار عما كانت عليه قبل شهر.

تتكون الاحتياطيات الأجنبية من الأوراق المالية والودائع المقومة بالعملات الأجنبية، ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، وسبائك الذهب.

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