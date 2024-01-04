3 مليارات دولار زيادة في احتياطيات النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجلت احتياطيات النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية ارتفاعا، للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر، على خلفية زيادة قيمة التحويل للأصول غير الدولارية وارتفاع الودائع.
وأوضح البنك المركزي الكوري، اليوم الخميس، أن احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد وصلت إلى 420.15 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر، بزيادة 3.07 مليار دولار عن شهر نوفمبر.
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وأشار إلى أن انخفاض قيمة الدولار الشهر الماضي عزز القيمة المحولة للحيازات المقومة بعملات أخرى، وزادت عوائد الاستثمار.
وقال البنك المركزي، إن مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية انخفض بنسبة 1.5 % في الشهر الماضي.
وقدرت قيمة الأوراق المالية الأجنبية، مثل سندات الخزانة الأمريكية، بنحو 373.67 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر، بزيادة 1.6 مليار دولار عن الشهر الذي سبقه.
وأظهرت البيانات أن هذه الاحتياطيات تمثل 88.9% من الاحتياطيات الأجنبية، وبلغت قيمة الودائع 21.98 مليار دولار في نهاية ديسمبر، بزيادة 1.38 مليار دولار عما كانت عليه قبل شهر.
تتكون الاحتياطيات الأجنبية من الأوراق المالية والودائع المقومة بالعملات الأجنبية، ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، وسبائك الذهب.
المصدر:
MENAFN04012024000202011048ID1107683721
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