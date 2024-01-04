نمو نشاط القطاع الخدمي الصيني بأسرع وتيرة له في 5 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تسارعت وتيرة نمو نشاط القطاع الخدمي في الصين خلال ديسمبر، بفضل الارتفاع القوي للأعمال الجديدة، الأمر الذي ساهم في زيادة درجة تفاؤل الشركات العاملة في القطاع.
وأوضحت نتائج مسح“إس آند بي جلوبال” التي صدرت اليوم الخميس، ارتفاع مؤشر“كايكسين” لمديري المشتريات في القطاع الخدمي إلى 52.9 نقطة في ديسمبر، من 51.5 نقطة في نوفمبر، ليسجل أعلى قراءة له منذ يوليو الماضي.
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وأظهرت النتائج أن الشركات العاملة في القطاع الخدمي ظلت متفائلة بشأن نمو النشاط التجاري خلال فترة الـ 12 شهراً القادمة، ويرجع ذلك إلى توقعات تحسن الظروف الاقتصادية وزيادة إنفاق العملاء.
وقال“وانج تشي” كبير الاقتصاديين لدى“كايكسين إنسايت جروب”، إن كلاً من العرض والطلب ارتفعا خلال الشهر الماضي، كما ظل مؤشري النشاط التجاري وإجمالي الطلبيات الجديدة ضمن النطاق الإيجابي، ليحققا أعلى مستوى لهما منذ يوليو ومايو على الترتيب.
المصدر:
MENAFN04012024000202011048ID1107683720
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