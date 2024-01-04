نمو نشاط القطاع الخدمي الصيني بأسرع وتيرة له في 5 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) تسارعت وتيرة نمو نشاط القطاع الخدمي في الصين خلال ديسمبر، بفضل الارتفاع القوي للأعمال الجديدة، الأمر الذي ساهم في زيادة درجة تفاؤل الشركات العاملة في القطاع.

وأوضحت نتائج مسح“إس آند بي جلوبال” التي صدرت اليوم الخميس، ارتفاع مؤشر“كايكسين” لمديري المشتريات في القطاع الخدمي إلى 52.9 نقطة في ديسمبر، من 51.5 نقطة في نوفمبر، ليسجل أعلى قراءة له منذ يوليو الماضي.

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وأظهرت النتائج أن الشركات العاملة في القطاع الخدمي ظلت متفائلة بشأن نمو النشاط التجاري خلال فترة الـ 12 شهراً القادمة، ويرجع ذلك إلى توقعات تحسن الظروف الاقتصادية وزيادة إنفاق العملاء.

وقال“وانج تشي” كبير الاقتصاديين لدى“كايكسين إنسايت جروب”، إن كلاً من العرض والطلب ارتفعا خلال الشهر الماضي، كما ظل مؤشري النشاط التجاري وإجمالي الطلبيات الجديدة ضمن النطاق الإيجابي، ليحققا أعلى مستوى لهما منذ يوليو ومايو على الترتيب.





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