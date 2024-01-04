اليابان تعتزم منح أوكرانيا تكنولوجيا الوقود الحيوي لدعم إعادة الإعمار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت اليابان عزمها تزويد أوكرانيا بتكنولوجيا تصنيع الوقود الحيوي لدعم جهود إعادة الإعمار في أعقاب انتهاء العمليات العسكرية الروسية هناك، وفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة بالحكومة اليابانية.
وأضافت المصادر- في تصريح خاص لوكالة أنباء“كيودو” اليابانية – أن خطة اليابان في هذا الشأن سيتم تقديمها في اجتماع سيُعقد في طوكيو الشهر المقبل لمسئولين من القطاعين العام والخاص في البلدين، لمناقشة دعم انتعاش أوكرانيا.
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وتتوقع طوكيو أن تخلق تكنولوجيا الوقود الحيوي صناعة جديدة في أوكرانيا، وهي دولة زراعية وفيرة بالموارد التي يمكن استخدامها كوقود.
وعلى النقيض من الولايات المتحدة وأوروبا، تفرض اليابان بموجب دستورها السلمي حظراً على صادرات الأسلحة، وهي تركز بدلاً من ذلك على سبل المساعدة في جهود التعافي وإعادة الإعمار بمجرد انتهاء العمليات الروسية.
ومن المتوقع أن توافق الشركات اليابانية على تقديم تكنولوجيا إنتاج الطاقة المتجددة والمعدات ذات الصلة في المؤتمر الياباني الأوكراني لتعزيز إعادة البناء الاقتصادي المقرر عقده في طوكيو 19 فبراير المقبل.
ويمكن استخدام الوقود الحيوي، الذي يتم إنتاجه من مخلفات المحاصيل والماشية، لتوليد الطاقة، وقد اجتذب الاهتمام باعتباره إحدى التقنيات التي يمكن أن تقود جهود إزالة الكربون.
وقال مسؤول حكومي ياباني في هذا الشأن:“إذا انطلقت هذه الأعمال، فإنها ستوفر منتجات تصدير واعدة لأوكرانيا وربما تساعد في زيادة عائدات البلاد من العملات الأجنبية”.
وأضافت المصادر أن الحكومة اليابانية تقوم بمسح احتياجات أوكرانيا قبل الاجتماع؛ بهدف تقديم دعم متوسط وطويل الأجل بمساعدة الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة والرعاية الطبية والبنية التحتية.
وبالإضافة إلى الوقود الحيوي، تفكر اليابان أيضًا في توفير أرجل صناعية مصنوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتكنولوجيا متقدمة لعلاج اضطرابات ما بعد الصدمة.
المصدر:
MENAFN04012024000202011048ID1107683719
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