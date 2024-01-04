اليابان تعتزم منح أوكرانيا تكنولوجيا الوقود الحيوي لدعم إعادة الإعمار

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت اليابان عزمها تزويد أوكرانيا بتكنولوجيا تصنيع الوقود الحيوي لدعم جهود إعادة الإعمار في أعقاب انتهاء العمليات العسكرية الروسية هناك، وفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة بالحكومة اليابانية.

وأضافت المصادر- في تصريح خاص لوكالة أنباء“كيودو” اليابانية – أن خطة اليابان في هذا الشأن سيتم تقديمها في اجتماع سيُعقد في طوكيو الشهر المقبل لمسئولين من القطاعين العام والخاص في البلدين، لمناقشة دعم انتعاش أوكرانيا.

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وتتوقع طوكيو أن تخلق تكنولوجيا الوقود الحيوي صناعة جديدة في أوكرانيا، وهي دولة زراعية وفيرة بالموارد التي يمكن استخدامها كوقود.

وعلى النقيض من الولايات المتحدة وأوروبا، تفرض اليابان بموجب دستورها السلمي حظراً على صادرات الأسلحة، وهي تركز بدلاً من ذلك على سبل المساعدة في جهود التعافي وإعادة الإعمار بمجرد انتهاء العمليات الروسية.

ومن المتوقع أن توافق الشركات اليابانية على تقديم تكنولوجيا إنتاج الطاقة المتجددة والمعدات ذات الصلة في المؤتمر الياباني الأوكراني لتعزيز إعادة البناء الاقتصادي المقرر عقده في طوكيو 19 فبراير المقبل.

ويمكن استخدام الوقود الحيوي، الذي يتم إنتاجه من مخلفات المحاصيل والماشية، لتوليد الطاقة، وقد اجتذب الاهتمام باعتباره إحدى التقنيات التي يمكن أن تقود جهود إزالة الكربون.

وقال مسؤول حكومي ياباني في هذا الشأن:“إذا انطلقت هذه الأعمال، فإنها ستوفر منتجات تصدير واعدة لأوكرانيا وربما تساعد في زيادة عائدات البلاد من العملات الأجنبية”.

وأضافت المصادر أن الحكومة اليابانية تقوم بمسح احتياجات أوكرانيا قبل الاجتماع؛ بهدف تقديم دعم متوسط وطويل الأجل بمساعدة الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة والرعاية الطبية والبنية التحتية.

وبالإضافة إلى الوقود الحيوي، تفكر اليابان أيضًا في توفير أرجل صناعية مصنوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتكنولوجيا متقدمة لعلاج اضطرابات ما بعد الصدمة.

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