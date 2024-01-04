الصين تطلق خطا للحاويات بين ميناء داليان وأمريكا الجنوبية

MENAFN - Al-Borsa News) وصلت سفينة حاويات تحمل اسم“وان هاي 357” إلى ميناء داليان بشمال شرق الصين، قادمة من الإكوادور، ما يمثل إطلاقا لخط منتظم لسفن الحاويات يربط بين الميناء والساحل الغربي لأمريكا الجنوبية.

وغادرت السفينة المحملة بـ3000 حاوية معيارية مكافئة لـ20 قدما، وعلى متنها بضائع مثل الموز والقريدس الأبيض، غادرت ميناء جواياكيل في الإكوادور في 28 ديسمبر الماضي.

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ويربط الخط ميناء داليان بموانئ في كولومبيا والإكوادور بالإضافة إلى موانئ رئيسية أخرى على الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية، وتستغرق الرحلة بأكملها الآن 25 يوما فقط، مما يوفر سبعة أيام على الأقل مقارنة بنمط النقل السابق عبر خدمة شحنات الترانزيت، وسيؤدي ذلك إلى تسريع دخول سلع سلسلة التبريد، مثل المأكولات البحرية والفواكه، من أمريكا الجنوبية إلى سوق شمال شرقي الصين.

ويتم تشغيل الخط الجديد مرة واحدة في الأسبوع من قبل شركة وان هاي لاينز المحدودة، وهي شركة من تايوان لديها ست سفن حاويات بسعة 3000 حاوية معيارية مكافئة لـ20 قدما.

وقال لي شياو قوانج، مسؤول من مجموعة ميناء لياونينج، إنه يوجد حاليا 105 خطوط لسفن الحاويات من ميناء داليان، تصل إلى أكثر من 300 ميناء في أكثر من 160 دولة ومنطقة حول العالم.