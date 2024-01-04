الصين تطلق خطا للحاويات بين ميناء داليان وأمريكا الجنوبية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وصلت سفينة حاويات تحمل اسم“وان هاي 357” إلى ميناء داليان بشمال شرق الصين، قادمة من الإكوادور، ما يمثل إطلاقا لخط منتظم لسفن الحاويات يربط بين الميناء والساحل الغربي لأمريكا الجنوبية.
وغادرت السفينة المحملة بـ3000 حاوية معيارية مكافئة لـ20 قدما، وعلى متنها بضائع مثل الموز والقريدس الأبيض، غادرت ميناء جواياكيل في الإكوادور في 28 ديسمبر الماضي.
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ويربط الخط ميناء داليان بموانئ في كولومبيا والإكوادور بالإضافة إلى موانئ رئيسية أخرى على الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية، وتستغرق الرحلة بأكملها الآن 25 يوما فقط، مما يوفر سبعة أيام على الأقل مقارنة بنمط النقل السابق عبر خدمة شحنات الترانزيت، وسيؤدي ذلك إلى تسريع دخول سلع سلسلة التبريد، مثل المأكولات البحرية والفواكه، من أمريكا الجنوبية إلى سوق شمال شرقي الصين.
ويتم تشغيل الخط الجديد مرة واحدة في الأسبوع من قبل شركة وان هاي لاينز المحدودة، وهي شركة من تايوان لديها ست سفن حاويات بسعة 3000 حاوية معيارية مكافئة لـ20 قدما.
وقال لي شياو قوانج، مسؤول من مجموعة ميناء لياونينج، إنه يوجد حاليا 105 خطوط لسفن الحاويات من ميناء داليان، تصل إلى أكثر من 300 ميناء في أكثر من 160 دولة ومنطقة حول العالم.
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