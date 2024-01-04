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المنظمة البحرية الدولية: 18 شركة شحن تغير مسار سفنها حول إفريقيا بسبب هجمات البحر الأحمر

1/4/2024 4:34:29 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تغيّر 18 شركة شحن مسار سفنها حول إفريقيا لتجنب البحر الأحمر وسط تصاعد الهجمات على السفن التي تحمّل دول غربية المتمردين الحوثيين في اليمن مسؤوليتها، وفق ما أعلنت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وبحسب فرانس برس، قال رئيس المنظمة أرسينيو دومينغيز إن“عددا كبيرا من الشركات، حوالى 18 شركة شحن، قرّرت تغيير مسار سفنها حول جنوب إفريقيا من أجل تجنب التعرض لهجمات”. وأضاف“(هذا) يمثل 10 أيام إضافية الى الرحلات وتأثيرا سلبيا على التجارة وعلى زيادة كلفة الشحن”.

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المصدر:

MENAFN04012024000202011048ID1107683717

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