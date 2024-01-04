المنظمة البحرية الدولية: 18 شركة شحن تغير مسار سفنها حول إفريقيا بسبب هجمات البحر الأحمر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تغيّر 18 شركة شحن مسار سفنها حول إفريقيا لتجنب البحر الأحمر وسط تصاعد الهجمات على السفن التي تحمّل دول غربية المتمردين الحوثيين في اليمن مسؤوليتها، وفق ما أعلنت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وبحسب فرانس برس، قال رئيس المنظمة أرسينيو دومينغيز إن“عددا كبيرا من الشركات، حوالى 18 شركة شحن، قرّرت تغيير مسار سفنها حول جنوب إفريقيا من أجل تجنب التعرض لهجمات”. وأضاف“(هذا) يمثل 10 أيام إضافية الى الرحلات وتأثيرا سلبيا على التجارة وعلى زيادة كلفة الشحن”.
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المصدر:
MENAFN04012024000202011048ID1107683717
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