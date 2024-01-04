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إيرادات مدينة الثلج الصينية تسجل 832 مليون دولار بعطلة رأس السنة

1/4/2024 4:34:29 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقبلت مدينة هاربين الشهيرة بلقب“مدينة الثلج” في الصين، قرابة 3.05 مليون زائر، محققة إيرادات سياحية بقيمة 5.91 مليار يوان (نحو 832.39 مليون دولار)، أثناء عطلة رأس السنة الجديدة التي امتدت لثلاثة أيام.

وتجاوز عدد السياح وعائد السياحة نظيريهما المسجلين لعام 2019، ليحققا مستوى قياسيا تاريخيا جديدا.

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وأظهرت البيانات نموا ملحوظا بنسبة 129.4% في قطاعي الفنادق والمطاعم خلال هذه الفترة.

وأرجع وانج هونج شين، مسؤول من مديرية السياحة في المدينة، ازدهار السياحة إلى شعبية مدينة هاربين المتزايدة على منصات التواصل الاجتماعي، ما جعل المدينة وجهة صاخبة لقضاء العطلات.

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