إيرادات مدينة الثلج الصينية تسجل 832 مليون دولار بعطلة رأس السنة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقبلت مدينة هاربين الشهيرة بلقب“مدينة الثلج” في الصين، قرابة 3.05 مليون زائر، محققة إيرادات سياحية بقيمة 5.91 مليار يوان (نحو 832.39 مليون دولار)، أثناء عطلة رأس السنة الجديدة التي امتدت لثلاثة أيام.
وتجاوز عدد السياح وعائد السياحة نظيريهما المسجلين لعام 2019، ليحققا مستوى قياسيا تاريخيا جديدا.
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وأظهرت البيانات نموا ملحوظا بنسبة 129.4% في قطاعي الفنادق والمطاعم خلال هذه الفترة.
وأرجع وانج هونج شين، مسؤول من مديرية السياحة في المدينة، ازدهار السياحة إلى شعبية مدينة هاربين المتزايدة على منصات التواصل الاجتماعي، ما جعل المدينة وجهة صاخبة لقضاء العطلات.
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