اعتماد بنك الصين لتسوية الأعمال بالرنمينبي في صربيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن البنك المركزي الصيني، أنه فوّض فرع بنك الصين في صربيا ليكون بنكاً لتسوية لأعمال بالرنمينبي في صربيا.
واتخذ بنك الشعب الصيني هذا القرار بموجب مذكرة تفاهم وقعها مع البنك الوطني في صربيا.
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وقال بنك الشعب الصيني في بيان له، إنه وقع أيضاً مذكرة تفاهم بشأن ترتيبات التسوية باليوان في صربيا.
وأضاف أن الخطوة ستساعد المؤسسات والهيئات المصرفية من الصين وصريبا لاستخدام اليوان في المعاملات عبر الحدود ومواصلة تعزيز التجارة والاستثمار الثنائيين.
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