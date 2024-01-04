اعتماد بنك الصين لتسوية الأعمال بالرنمينبي في صربيا

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن البنك المركزي الصيني، أنه فوّض فرع بنك الصين في صربيا ليكون بنكاً لتسوية لأعمال بالرنمينبي في صربيا.

واتخذ بنك الشعب الصيني هذا القرار بموجب مذكرة تفاهم وقعها مع البنك الوطني في صربيا.

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وقال بنك الشعب الصيني في بيان له، إنه وقع أيضاً مذكرة تفاهم بشأن ترتيبات التسوية باليوان في صربيا.

وأضاف أن الخطوة ستساعد المؤسسات والهيئات المصرفية من الصين وصريبا لاستخدام اليوان في المعاملات عبر الحدود ومواصلة تعزيز التجارة والاستثمار الثنائيين.